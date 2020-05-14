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Культура
2020-05-14T14:54
https://ria.ru/20200514/1571422520.html
Создатели "Аватара 2" опубликовали новый кадр со съемок с Кейт Уинслет
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РИА Новости

Создатели "Аватара 2" опубликовали новый кадр со съемок с Кейт Уинслет

14:54 14.05.2020
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© AFP 2020 / Kena BetancurБританская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания Кейт Уинслет
Британская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания Кейт Уинслет
© AFP 2020 / Kena Betancur
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте фильма "Аватар" разместили новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика Джеймса Кэмерона. Его успели сделать до того, как кинопроизводство проекта приостановили из-за вспышки коронавируса, сообщает Independent.
На снимке, сделанном в Новой Зеландии, в огромном бассейне (его создали специально для съемок сиквела) позируют звезды из первого фильма Сэм Уортингтон и Зои Салдана, а также Кейт Уинслет и Клифф Кертис, которые появятся в сиквеле.
Все они одеты в костюмы с датчиками захвата движения. Поэтому не исключено, что в будущем зрители увидят этих актеров в образе фантастических жителей планеты Пандора. Тем более, Уортингтон и Салдана играют их в первой части.
Как сообщает Independent, большая часть новых приключений в "Аватаре 2" будет происходить в мифическом подводном мире.
© Фото : 20th Century Fox 2009Фильм "Аватар"
Фильм Аватар
© Фото : 20th Century Fox 2009
Фильм "Аватар"
В феврале продюсер Джон Ландау рассказывал, что Кейт Уинслет, которая скорее всего сыграет представительницу морского народа, приходилось задерживать дыхание на семь минут. По его словам, актриса справилась с этой непростой задачей прекрасно.
Ранее создатели картины объяснили, что слой белого цвета, который находится на поверхности, состоит из пенопластовых шариков. Они не пропускают свет и не мешают съемке под водой.
На прошлой неделе правительство Новой Зеландии одобрило возобновление кинопроизводства в стране. Местная кинокомиссия подтвердила, что сейчас в стране снимать "безопасно". Поэтому потенциально в ближайшее время Джеймс Кэмерон сможет приступить к съемкам .
По информации DailyMail, режиссер пока не знает точно, когда прилетит в страну, но надеется, что даты выпуска фильмов не сдвинутся из-за этого перерыва (выход "Аватара 2" запланирован на декабрь 2021 года, а "Аватара 3" на 2023 год).
Кадр из фильма Аватар
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700000
КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыЗои СалданаКейт УинслетДжеймс КэмеронНовая Зеландия
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