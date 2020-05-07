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Культура
2020-05-07T22:17
https://ria.ru/20200507/1571123149.html
Актеров из "Аватара 2" погрузили в воду на съемках фильма
https://cdn21.img.ria.ru/images/156266/34/1562663413_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_d20b5242c7d5bb16f31468c5bb779662.jpg
РИА Новости

Актеров из "Аватара 2" погрузили в воду на съемках фильма

22:17 07.05.2020
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© Фото : 20th Century Fox 2009Фильм "Аватар"
Фильм Аватар
© Фото : 20th Century Fox 2009
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте фильма "Аватар" разместили новые кадры со съемок сиквела блокбастера Джеймса Кэмерона. На них видно, что актеры погружены в воду, а режиссер руководит процессом с помоста, установленного над бассейном.

"Интересный факт: слой белого цвета, который находится на поверхности, состоит из пенопластовых шариков. Они не пропускают свет и тем самым не мешают съемке под водой", — говорится в описании фотографий.

На кадрах видно, что актеры одеты в костюмы с датчиками "захвата движения". Поэтому не исключено, что это может быть кто-то из фантастических жителей планеты Пандора. Остальные подробности пока держатся в секрете.
Ранее на этой же странице опубликовали фотографию с актрисой Сигурни Уивер, чья героиня, доктор Грэйс Огустин, погибала в первой части.
Ожидается, что "Аватар 2" выйдет в декабре 2021 года. Но на этом Джеймс Кэмером решил не останавливаться. За сиквелом последуют еще две части: "Аватар 3" (2023 год) и "Аватар 4" (2024 год).
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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КультураКино и сериалыНовости культурыСигурни УиверДжеймс Кэмерон
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