Актеров из "Аватара 2" погрузили в воду на съемках фильма

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте фильма "Аватар" разместили новые кадры со съемок сиквела блокбастера Джеймса Кэмерона. На них видно, что актеры погружены в воду, а режиссер руководит процессом с помоста, установленного над бассейном.
From the set of the sequels: @JimCameron directing the actors before they dive underwater for performance capture.— Avatar (@officialavatar) May 6, 2020
Fun fact: That layer of white on the water's surface is comprised of floating balls that prevent lights from interfering with filming underwater. pic.twitter.com/dOBwS6qOXF
"Интересный факт: слой белого цвета, который находится на поверхности, состоит из пенопластовых шариков. Они не пропускают свет и тем самым не мешают съемке под водой", — говорится в описании фотографий.
На кадрах видно, что актеры одеты в костюмы с датчиками "захвата движения". Поэтому не исключено, что это может быть кто-то из фантастических жителей планеты Пандора. Остальные подробности пока держатся в секрете.
Ранее на этой же странице опубликовали фотографию с актрисой Сигурни Уивер, чья героиня, доктор Грэйс Огустин, погибала в первой части.
Ожидается, что "Аватар 2" выйдет в декабре 2021 года. Но на этом Джеймс Кэмером решил не останавливаться. За сиквелом последуют еще две части: "Аватар 3" (2023 год) и "Аватар 4" (2024 год).
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