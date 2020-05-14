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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:42
https://ria.ru/20200514/1571417920.html
В Москве за сутки выявили 4712 новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки выявили 4712 новых случаев коронавируса

10:41 14.05.2020 (обновлено: 10:42 14.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Наибольшее число выявленных за сутки случаев коронавируса приходится на Москву - 4712, Подмосковье - 918, Санкт-Петербург - 460, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.
Всего за сутки в РФ подтверждены 9 974 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
"Распределение по субъектам: Москва - 4712, Московская область - 918, Санкт-Петербург - 460", - говорится в сообщении.
Также за сутки 238 новых случаев зафиксированы в Нижегородской области, 102 - в Ивановской, по 98 - в Тульской области и Дагестане, по 97 - в Калужской области и Краснодарском крае, по 96 - в Волгоградской и Саратовской областях.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанМоскваМосковская область (Подмосковье)Калужская областьНижегородская областьКраснодарский крайТульская областьОбщество
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