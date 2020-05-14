В Москве за сутки выявили 4712 новых случаев коронавируса

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Наибольшее число выявленных за сутки случаев коронавируса приходится на Москву - 4712, Подмосковье - 918, Санкт-Петербург - 460, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.
Всего за сутки в РФ подтверждены 9 974 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
"Распределение по субъектам: Москва - 4712, Московская область - 918, Санкт-Петербург - 460", - говорится в сообщении.
Также за сутки 238 новых случаев зафиксированы в Нижегородской области, 102 - в Ивановской, по 98 - в Тульской области и Дагестане, по 97 - в Калужской области и Краснодарском крае, по 96 - в Волгоградской и Саратовской областях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф