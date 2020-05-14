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2020-05-14T14:19
https://ria.ru/20200514/1571415084.html
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
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РИА Новости

Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства

09:38 14.05.2020 (обновлено: 14:19 14.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что не намерена реагировать на высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона, назвавшего ее символом предательства.

По поводу разных комментариев моего интервью Гордону скажу одно. Дмитрий во время нашего общения дал возможность мне высказаться, и это достойно. Гадостей в отношении Гордона говорить не буду, потому что считаю его человеком, желающим иметь свою позицию, которую в нынешних условиях невозможно выразить объективно. Желаю ему только всего хорошего.

Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Наталья Поклонская
На днях Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Она беседовала с Гордоном в онлайн-режиме из Симферополя. Позже Гордон заявил, что считает интервью документацией российской агрессии и своим вкладом в будущий судебный процесс в Гааге, а Поклонскую назвал символом предательства, так как она гражданка Украины и до воссоединения полуострова с Россией работала в украинской Генпрокуратуре.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
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Дмитрий ГордонНаталья ПоклонскаяГосдума РФРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это достойный ответ на повизгивание Гордона, не опускаясь до его уровня.
14 мая, 11:04
Андрей Романов
5502001
Н.Поклонская осталась верна памяти предков, вот Д.Гордон презрел свой народ, тысячи представителей которого были уничтожены в Бабьем яру германскими фашистами при активном участии украинских националистов, идеи которых он так усердно и "талантливо" защищает сегодня. Он - ежедневное воплощение предательства памяти своего расстрелянного, но непокоренного народа.
14 мая, 11:13
vv.p.neznamov
5020001
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