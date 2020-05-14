Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства

По поводу разных комментариев моего интервью Гордону скажу одно. Дмитрий во время нашего общения дал возможность мне высказаться, и это достойно. Гадостей в отношении Гордона говорить не буду, потому что считаю его человеком, желающим иметь свою позицию, которую в нынешних условиях невозможно выразить объективно. Желаю ему только всего хорошего.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".