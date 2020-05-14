Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что не намерена реагировать на высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона, назвавшего ее символом предательства.
По поводу разных комментариев моего интервью Гордону скажу одно. Дмитрий во время нашего общения дал возможность мне высказаться, и это достойно. Гадостей в отношении Гордона говорить не буду, потому что считаю его человеком, желающим иметь свою позицию, которую в нынешних условиях невозможно выразить объективно. Желаю ему только всего хорошего.
На днях Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Она беседовала с Гордоном в онлайн-режиме из Симферополя. Позже Гордон заявил, что считает интервью документацией российской агрессии и своим вкладом в будущий судебный процесс в Гааге, а Поклонскую назвал символом предательства, так как она гражданка Украины и до воссоединения полуострова с Россией работала в украинской Генпрокуратуре.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".