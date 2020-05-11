СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
"Впервые состоялся диалог с украинским журналистом. Озвучила свою позицию на многие процессы как бывший сотрудник прокуратуры Украины, первый прокурор российского Крыма и российский политик. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном. Говорили про Украину, Россию и Крым", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, интервью проходило в онлайн-режиме между Киевом и Симферополем.
Программа выйдет в понедельник на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".