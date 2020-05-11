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2020-05-11T18:22
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Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
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РИА Новости

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту

18:22 11.05.2020
60051
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
"Впервые состоялся диалог с украинским журналистом. Озвучила свою позицию на многие процессы как бывший сотрудник прокуратуры Украины, первый прокурор российского Крыма и российский политик. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном. Говорили про Украину, Россию и Крым", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, интервью проходило в онлайн-режиме между Киевом и Симферополем.
Программа выйдет в понедельник на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".
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Дмитрий ГордонНаталья ПоклонскаяГосдума РФСимферопольКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
назад потянуло???
11 мая, 19:06
Evgeniy Domichev
541207157
Был такой украинский "эксперт" по фамилии Кофтан, это не его родственник?
11 мая, 19:53
Айрат Сагиндыков
29180100
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