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2020-05-14T11:31
https://ria.ru/20200514/1571410290.html
В РАН оценили прогноз о "разрушительных катаклизмах" в России
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РИА Новости

В РАН оценили прогноз о "разрушительных катаклизмах" в России

06:26 14.05.2020 (обновлено: 11:31 14.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушка на пешеходном переходе в Москве
Девушка на пешеходном переходе в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. К прогнозам о "разрушительных природных катаклизмах" этим летом в России нужно относиться скептически. Так старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе НСН прокомментировала слова старшего научного сотрудника главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрея Киселева.
Климатолог предположил, что на российские регионы могут обрушиться смерчи, ураганы, сильные ливни. Он также не исключает риск засухи в некоторых районах страны.

"Это бабушка надвое сказала", — заявила Зайцева.

Специалист подчеркивает, что все долгосрочные прогнозы — ориентировочные. Они строятся на методе аналогов — архивных записях предыдущих сезонов.

"Климат — чрезвычайно сложная система. Она действительно раскачивается, амплитуда погодных изменений увеличивается. <…> Чем более сезон аномален, тем труднее подобрать аналоги и сказать что-то определенное", — признает она.

Зайцева заключила, что в случае с прогнозом климатолога речь идет об умозрительном заявлении.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что грядущее лето будет теплым, но неоднородным — с периодами потепления и похолодания.
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Андрей КиселевРоссияПогодаЗемля - РИА НаукаРоман ВильфандГидрометцентрРоссийская академия наук
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