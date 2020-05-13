Климатолог предупредил россиян о разрушительных природных катаклизмах

"Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств", — рассказал он.

Специалист подчеркивает, что на российские регионы могут обрушиться смерчи, ураганы, сильные ливни. Он также не исключает риск засухи в некоторых районах страны.

Киселев считает, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы. При этом предсказать, где их разрушительность будет более заметна, почти невозможно. По его словам, как правило, они локальные и кратковременные.