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2020-05-13T12:01
https://ria.ru/20200513/1571350747.html
Климатолог предупредил россиян о разрушительных природных катаклизмах
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РИА Новости

Климатолог предупредил россиян о разрушительных природных катаклизмах

01:37 13.05.2020 (обновлено: 12:01 13.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Этим летом в России участятся природные катаклизмы. Об этом заявил старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев в беседе с порталом Ura.ru.

"Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств", — рассказал он.

Специалист подчеркивает, что на российские регионы могут обрушиться смерчи, ураганы, сильные ливни. Он также не исключает риск засухи в некоторых районах страны.
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Киселев считает, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы. При этом предсказать, где их разрушительность будет более заметна, почти невозможно. По его словам, как правило, они локальные и кратковременные.
Эксперт предполагает, что лето в России будет теплым. Резкий рост температуры на Крайнем Севере может привести к деградации вечной мерзлоты. По мнению климатолога, вероятно, это повлечет за собой аварии на линейных объектах: трубопроводах, шоссе, ЛЭП. С другой стороны, таяние ледников открывает новые возможности для судоходства.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Андрей КиселевРоссияГлавная геофизическая обсерватория им. ВоейковаПогодаЗемля - РИА Наука
Популярные комментарии
Напоминает пляски с бубнами шаманов... Вас ждут большие беды, но где, какие и сколько, не скажу... Дайте ещё мухоморов...
13 мая, 01:57
plastik2002
1393701012
Чтобы такое предсказать не обязательно быть ученым и что то знать.
13 мая, 03:55
vikt.ogorodov2015
89110017
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