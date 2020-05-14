Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T09:08
https://ria.ru/20200514/1571409777.html
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392810_0:0:3279:1844_1036x0_80_0_0_ad0860cdaf08e33a0e87f8eadd0b50fd.jpg
РИА Новости

Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ

05:17 14.05.2020 (обновлено: 09:08 14.05.2020)
73230
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный государственный экзамен
Единый государственный экзамен
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
Ранее его заместитель Дмитрий Глушко заявил, что выпускники будут сдавать в этом году лишь два предмета, нужные для поступления в вуз. В свою очередь, замминистра просвещения Виктор Басюк сообщил, что ведомство может вовсе отменить обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике.
Преподаватель в пустом учебном классе школы
04:19Распространение нового коронавируса
В СПЧ проследят за сохранением отпуска учителей при неясности с ЕГЭ
Кравцов уточнил, что слова Глушко истолкованы неверно. Министр напомнил, что поступающим в вуз сдавать ЕГЭ понадобится.

"Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность", — рассказал он.

Мнение депутата

При поступлении абитуриентов в вузы нужно учитывать их оценки за последние три года в школе, считает заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).

"Если будут учтены дополнительные показатели, например оценки за три года, то уменьшение количества экзаменов — это правильный шаг в условиях, когда мы рискуем здоровьем ребенка и отнимаем у него каникулы", — сказал Смолин в беседе с НСН.

Он предложил учитывать учебные достижения ребенка, включая ОГЭ, а также внеучебные достижения, если таковые есть.
"В случае, если университет проводит дополнительные испытания и собеседования, сделать это в удаленной устной форме", — сказал депутат.
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Вчера, 20:49
В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно

Изменения в порядке проведения ЕГЭ

В России перенесли сроки проведения ЕГЭ с начала июня на более поздний срок — пока не известно, какой именно. Школьники, не намеренные поступать в вузы, могут экзамен не сдавать, они получат оценки в аттестат по итогам года.
Также Рособрнадзор совместно с Минпросвещения разработали требования к проведению экзамена в условиях эпидемии. Новые нормы предполагают рассадку на большом расстоянии друг от друга, термометрию и санобработку рук.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
154272147
Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеВиктор БасюкСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)КПРФГосдума РФОлег СмолинОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Все ближе тот день,когда расписываться будут крестиком.
14 мая, 05:28
tabvjdbkmz
4900303
Больше "эффективных менеджеров" !
14 мая, 05:32
Vasily Khazbulatov
28001303
Рекомендуем
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Врач и пациенты в больнице
В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Сотрудник НИИ в лаборатории
Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Курьер службы доставки на улице Новый Арбат в Москве
Роспотребнадзор приостановил работу 13 объектов в Москве
Врачи
Врач рассказал о поразительной скорости ухудшения состояния при COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28"Вектор" получит модифицированных мышей для испытания вакцины от COVID-19
15:28"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
15:26В Армении с 25 мая вводят масочный режим
15:26Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
15:23В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"
15:22Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
15:20Названы самые густонаселенные регионы Европы
15:18В ЕР прокомментировала ролик ульяновского депутата с бензопилой
15:17В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
15:11Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
15:09Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
15:09Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
15:07Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
15:05В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией
15:04Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге
15:02В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов
Лента новостейМолния