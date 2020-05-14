Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
Ранее его заместитель Дмитрий Глушко заявил, что выпускники будут сдавать в этом году лишь два предмета, нужные для поступления в вуз. В свою очередь, замминистра просвещения Виктор Басюк сообщил, что ведомство может вовсе отменить обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике.
Кравцов уточнил, что слова Глушко истолкованы неверно. Министр напомнил, что поступающим в вуз сдавать ЕГЭ понадобится.
"Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность", — рассказал он.
Мнение депутата
При поступлении абитуриентов в вузы нужно учитывать их оценки за последние три года в школе, считает заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).
"Если будут учтены дополнительные показатели, например оценки за три года, то уменьшение количества экзаменов — это правильный шаг в условиях, когда мы рискуем здоровьем ребенка и отнимаем у него каникулы", — сказал Смолин в беседе с НСН.
Он предложил учитывать учебные достижения ребенка, включая ОГЭ, а также внеучебные достижения, если таковые есть.
"В случае, если университет проводит дополнительные испытания и собеседования, сделать это в удаленной устной форме", — сказал депутат.
Изменения в порядке проведения ЕГЭ
В России перенесли сроки проведения ЕГЭ с начала июня на более поздний срок — пока не известно, какой именно. Школьники, не намеренные поступать в вузы, могут экзамен не сдавать, они получат оценки в аттестат по итогам года.
Также Рособрнадзор совместно с Минпросвещения разработали требования к проведению экзамена в условиях эпидемии. Новые нормы предполагают рассадку на большом расстоянии друг от друга, термометрию и санобработку рук.
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