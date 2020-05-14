В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

"Сейчас портал госуслуг перегружен и не работает в полном объеме", — уточнил собеседник.

Одиннадцатого мая глава государства объявил о дополнительных мерах поддержки граждан, в том числе о единовременной выплате в десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 15 лет.