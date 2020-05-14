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2020-05-14T08:38
https://ria.ru/20200514/1571409630.html
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
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РИА Новости

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

05:11 14.05.2020 (обновлено: 08:38 14.05.2020)
269646
© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).

"Сейчас портал госуслуг перегружен и не работает в полном объеме", — уточнил собеседник.

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, поскольку портал "Госуслуги" не справился с объемом обращений.
Одиннадцатого мая глава государства объявил о дополнительных мерах поддержки граждан, в том числе о единовременной выплате в десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 15 лет.
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Для получения денег достаточно подать заявление через "Госуслуги", отделение Пенсионного фонда или МФЦ. На рассмотрение отводится пять дней. Обратиться за выплатой можно до 1 октября.
В Минкомсвязи отметили, что уже 12 мая удаленно подать заявление попытались более 17 миллионов пользователей, из них сделать это удалось двум миллионам, что в десять раз превысило среднюю нагрузку на портал за апрель.
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965717733140
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПенсионный фонд РФВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
То что выплачивают, это правильно, то что, как всегда, копейки, это мы уже привыкли. Но почему из пенсионного Фонда? Опять в карман людей залезли. До этого забрали накопления в связи санкциями. Потрясите пару полковников, что все время у нищего народа карманы выворачиваете.
14 мая, 06:10
ЛОЖКАДЕГТЯ
168200026
2 миллиона обратилось, по 10 тысяч рублей., это 20 миллиардов. Значит надо посадить троих полковников или одного генерала. А уж если одного губернатора или министра, то можно выплатить долг России Валютному фонду.
14 мая, 06:27
ЛОЖКАДЕГТЯ
162711024
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