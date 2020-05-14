В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

"Сейчас портал госуслуг перегружен и не работает в полном объеме", — уточнил собеседник.
Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, поскольку портал "Госуслуги" не справился с объемом обращений.
Одиннадцатого мая глава государства объявил о дополнительных мерах поддержки граждан, в том числе о единовременной выплате в десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 15 лет.
Для получения денег достаточно подать заявление через "Госуслуги", отделение Пенсионного фонда или МФЦ. На рассмотрение отводится пять дней. Обратиться за выплатой можно до 1 октября.
В Минкомсвязи отметили, что уже 12 мая удаленно подать заявление попытались более 17 миллионов пользователей, из них сделать это удалось двум миллионам, что в десять раз превысило среднюю нагрузку на портал за апрель.
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