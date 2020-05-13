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2020-05-13T17:27
https://ria.ru/20200513/1571379644.html
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с числом заявок
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РИА Новости

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с числом заявок

14:20 13.05.2020 (обновлено: 17:27 13.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, так как портал госуслуг не справился с объемом обращений.
Президент отметил, что на следующий день после объявления о новых мерах поддержки на сайт поступило более миллиона заявок.
"Знаю, что сейчас коллеги из Министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание так же, как и на другие вопросы подобного рода", — добавил глава государства.
В пресс-службе Минкомсвязи РИА Новости сообщили, что мощность портала госуслуг после рекордного роста нагрузки увеличили, работу сайта стабилизировали.
По данным ведомства, 12 мая на портал обратились более 17 миллионов пользователей, они подали более двух миллионов заявлений на получение пособия, это превысило в десять раз среднюю нагрузку за апрель.
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Путин 11 мая объявил, что с 1 июня семьям с детьми от трех до 15 лет включительно должны единоразово выплатить по десять тысяч рублей на каждого ребенка, имеющего российское гражданство.
Для получения выплаты достаточно подать заявление через портал госуслуг, отделение Пенсионного фонда или МФЦ. На рассмотрение отводится пять дней. Обратиться за выплатой можно до 1 октября.
Как сообщила РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, по предварительным данным Росстата на начало года, в стране проживают почти 23 миллиона детей в обозначенном президентом возрасте.
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Обсудить 53
РоссияВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Он просто сам заявку хотел подать, а сайт не работал
13 мая, 14:47
Николай Негодник
416800441
Ай, какая неожиданность...
13 мая, 15:13
ppet.g6
512600029
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