На Украине раскрыли новый обман МВФ

"Нас обдурили в очередной раз, потому что правила выдачи нам кредита Международного валютного фонда просто поменяли. Кредит stand-by, который теперь придумали, — это вообще кредит, не направленный на развитие. Нам по новой программе будут давать деньги только на выплату процентов, которые мы им должны. То есть нам будут давать деньги, чтобы мы тут же им отдали эти деньги", — сказал Рабинович.

Он признал, что если раньше он заблуждался, что партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" может оказаться прогрессивной, то теперь осознает, что их программа несет "разруху, объединение с Порошенко и единый фронт по уничтожению Украины".

"Печальный день в истории Украины. Очередной печальный день по многим параметрам. Он печальный в первую очередь потому, что в очередной раз мы преодолели еще одно дно. Я не думаю, что сегодня в мире существуют страны, которым МВФ уделяет больше внимания, потому что нет ни одной страны в мире, которая готова так прогнуться, нет ни одного примера в мире, чтобы можно было так прогнуть государство, уничтожая его основы, уничтожая его конституцию", — посетовал депутат.

Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов Украины сообщало, что правительство планирует завершить переговоры с МВФ о новой программе на этой неделе, формат ее еще обсуждается.

Глава Минфина Сергей Марченко заявил, что Киев не сможет продолжить переговоры с МВФ о программе финансирования stand-by без принятия закона о банковском регулировании. По его словам, Украина обсуждает с МВФ программу финансирования stand-by на сумму пять миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов.