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2020-05-14T10:26
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На Украине раскрыли новый обман МВФ
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РИА Новости

На Украине раскрыли новый обман МВФ

04:06 14.05.2020 (обновлено: 10:26 14.05.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. МВФ вновь обманул Украину, заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Вадим Рабинович в эфире канала NewsOne.
"Нас обдурили в очередной раз, потому что правила выдачи нам кредита Международного валютного фонда просто поменяли. Кредит stand-by, который теперь придумали, — это вообще кредит, не направленный на развитие. Нам по новой программе будут давать деньги только на выплату процентов, которые мы им должны. То есть нам будут давать деньги, чтобы мы тут же им отдали эти деньги", — сказал Рабинович.
Он признал, что если раньше он заблуждался, что партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" может оказаться прогрессивной, то теперь осознает, что их программа несет "разруху, объединение с Порошенко и единый фронт по уничтожению Украины".
"Печальный день в истории Украины. Очередной печальный день по многим параметрам. Он печальный в первую очередь потому, что в очередной раз мы преодолели еще одно дно. Я не думаю, что сегодня в мире существуют страны, которым МВФ уделяет больше внимания, потому что нет ни одной страны в мире, которая готова так прогнуться, нет ни одного примера в мире, чтобы можно было так прогнуть государство, уничтожая его основы, уничтожая его конституцию", — посетовал депутат.
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Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов Украины сообщало, что правительство планирует завершить переговоры с МВФ о новой программе на этой неделе, формат ее еще обсуждается.
Глава Минфина Сергей Марченко заявил, что Киев не сможет продолжить переговоры с МВФ о программе финансирования stand-by без принятия закона о банковском регулировании. По его словам, Украина обсуждает с МВФ программу финансирования stand-by на сумму пять миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов.
Одним из условий для продолжения сотрудничества Киева с МВФ является принятие так называемого банковского закона, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. В среду Рада приняла законопроект на внеочередном заседании, документ поддержали 270 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Новый закон, в частности, сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому. Документ еще должен подписать президент.
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МВФ берет под управление третью власть Украины
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Ситуация на УкраинеДжерри РайсВадим РабиновичМинистерство финансов УкраиныМВФПриватБанкИгорь КоломойскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Кредит на выплату процентов на проценты по процентам. Украинская матрешка.
14 мая, 04:11
ЛКЛысый Кучерявый
102640300
А как весело скакали на Майдане, как радостно кастрюлями бренчали! Западные "друзья" вложили копейки в майдановый госпереворот, зато теперь гребут деньги из Украины лопатой. Просто бизнес, и ничего личного.
14 мая, 04:59
АНДРЕЙ КОННИН
12080201
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