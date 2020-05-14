Толстой поспорил с Жириновским о сокращении числа депутатов

"Это конституционная норма. У нас существует закон о выборах, существуют избирательные округа. То есть захотел — сократил, захотел — увеличил, так не бывает. У нас огромная страна, депутаты представляют разные регионы. К этому вопросу невозможно подойти с простыми, популистскими решениями", — заключил парламентарий.