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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T04:00
https://ria.ru/20200514/1571408925.html
Толстой поспорил с Жириновским о сокращении числа депутатов
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564015023_0:47:3072:1775_1036x0_80_0_0_be880548cecd34e754a9eb191e76e7a2.jpg
РИА Новости

Толстой поспорил с Жириновским о сокращении числа депутатов

04:00 14.05.2020
16037
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Инициатива лидера ЛДПР Владимира Жириновского о сокращении количества депутатов противоречит Конституции и регламенту работы Госдумы. Об этом в беседе с НСН заявил вице-спикер парламента Петр Толстой.
Ранее Жириновский выступил с предложением вдвое сократить число депутатов по всей стране. По его мнению, эта мера позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах.

"Каждый избранный депутат, которому избиратели доверили представлять их волю, голосует сам за себя. Поэтому все разговоры, что кто-то за кого-то будет нажимать кнопки, сократить количество депутатов — это все фантазии", — отметил Толстой.

По его словам, сокращение количества мест в российском парламенте бессмысленно.

"Это конституционная норма. У нас существует закон о выборах, существуют избирательные округа. То есть захотел — сократил, захотел — увеличил, так не бывает. У нас огромная страна, депутаты представляют разные регионы. К этому вопросу невозможно подойти с простыми, популистскими решениями", — заключил парламентарий.

Толстой подчеркнул, что дистанционная форма работы Госдумы невозможна, поскольку депутаты должны выполнять свою работу, чтобы меры по преодолению эпидемии коронавируса были эффективны.
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В здании Государственной думы в Москве
Вчера, 09:58
В ГД прокомментировали предложение Жириновского сократить число депутатов
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПетр ТолстойЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийПолитика
Популярные комментарии
"Это конституционная норма". У нас когда власти нужно, Конституция быстро или переписывается, или толкуется так, как ей угодно. Одно слово -декларация. А сокращение необходимо, поубирать всех случайных людей, спортсменов некоторых, например.
14 мая, 04:09
ЛКЛысый Кучерявый
6622100
Захотел сократил, захотел увеличил... Это же депутатский закон... Медиков сократили, з/п себе увеличили... Пора наоборот делать...
14 мая, 04:27
plastik2002
4540000
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