Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сокращение вдвое количества всех депутатов в стране позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах. Таким мнением в Twitter поделился лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По его мнению, выборы в парламент следует проводить раз в два-три года.
"Кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие Заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках", — считает Жириновский.
Ранее политик обратился с подобным предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину. Жириновский аргументировал его тем, что в залах заседаний расстояние между депутатами должно быть не менее двух метров. По его мнению, от этого "ничего не изменится в стране, только лучше будет".
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