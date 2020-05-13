Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T08:45
https://ria.ru/20200513/1571352830.html
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564647930_0:147:2808:1727_1036x0_80_0_0_0258c91d543a4cf6fcf61ab12385dca7.jpg
РИА Новости

Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России

04:58 13.05.2020 (обновлено: 08:45 13.05.2020)
119156
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сокращение вдвое количества всех депутатов в стране позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах. Таким мнением в Twitter поделился лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По его мнению, выборы в парламент следует проводить раз в два-три года.

"Кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие Заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках", — считает Жириновский.

Ранее политик обратился с подобным предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину. Жириновский аргументировал его тем, что в залах заседаний расстояние между депутатами должно быть не менее двух метров. По его мнению, от этого "ничего не изменится в стране, только лучше будет".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
1 мая, 14:36Распространение нового коронавируса
Аппарат Мишустина надо было изолировать в Белом доме, считает Жириновский
В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Вчера, 12:22Распространение нового коронавируса
Жириновский предложил отменить ЕГЭ в этом году
13176387426
Обсудить 106
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийПолитика
Популярные комментарии
Отличная идея! Только не в два раза Думу сократить, а в четыре. Оставить сто, а триста пятьдесят политических дармоедов на улицу. А на сэкономленные сотни миллионов увеличить пенсии.
13 мая, 05:50
АНДРЕЙ КОННИН
514112015
Давно пора
13 мая, 05:42
Вячеслав Фоменко
38290012
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров: США в контексте пандемии голословно обвиняют Китай и Россию
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
США решили не использовать аппараты ИВЛ из России
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях"
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
Лидия Прозорова
Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
В ГД предупредили о риске "стрессовых расстройств" после самоизоляции
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Депутат бундестага призвал снять санкции с Крыма
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Здание Государственной думы России
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
Дождь в Москве
Климатолог предупредил россиян о разрушительных природных катаклизмах
Алексей Пушков
Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
Вид Варшавы
В Совфеде рассказали про боль Польши из-за России
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Молодой человек смотрит трансляцию акции Бессмертный полк на Красной площади в Москве
Политики призвали наказать присылавших фото нацистов в "Бессмертный полк"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
20:30Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
20:29Песков рассказал, когда последний раз лично контактировал с Путиным
20:21Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде
20:18Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
20:18Комиссия Госдумы попросит МИД принять меры к NYT и FT
20:14Защита бизнесмена Бойко-Великого обратилась в ЕСПЧ
Лента новостейМолния