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2020-05-14T05:16
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В Госдуме оценили идею выбирать количество предметов по ЕГЭ
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РИА Новости

В Госдуме оценили идею выбирать количество предметов по ЕГЭ

03:04 14.05.2020 (обновлено: 05:16 14.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРегистрация ученика перед началом единого государственного экзамена
Регистрация ученика перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. При поступлении абитуриентов в вузы необходимо учитывать их оценки за последние три года в школе. Так зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) в беседе с НСН прокомментировал заявление главы Минпросвещения Сергея Кравцова о том, что школьники смогут сдать нужное им количество предметов по ЕГЭ для поступления в вуз.
Ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выпускники школ будут сдавать в 2020 году в рамках Единого государственного экзамена только два предмета, нужные для поступления в высшее учебное заведение. В свою очередь, замминистра просвещения Виктор Басюк отметил, что ведомство может вовсе отменить обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике.

"Если будут учтены дополнительные показатели, например, оценки за три года, то уменьшение количества экзаменов это правильный шаг в условиях, когда мы рискуем здоровьем ребенка и отнимаем у него каникулы", — считает Смолин.

Депутат предлагает учитывать учебные достижения ребенка, включая ОГЭ, а также внеучебные достижения, если таковые есть.

"В случае, если университет проводит дополнительные испытания и собеседования, сделать это в удаленной устной форме", — заявил парламентарий.

В России перенесли сроки проведения Единого государственного экзамена с начала июня на более поздний срок. Какой именно, пока не известно. При этом школьники, не поступающие в вузы, могут не сдавать ЕГЭ: они получат оценки в аттестат по итогам года.
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Кроме того, Рособрнадзор совместно с Минпросвещения разработали требования к проведению экзамена в условиях коронавируса, предполагающие рассадку экзаменуемых на большом расстоянии друг от друга, термометрию и санитарную обработку рук.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияВиктор БасюкМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)КПРФГосдума РФОлег СмолинОбразование - ОбществоОбщество
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