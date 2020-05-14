В Госдуме оценили идею выбирать количество предметов по ЕГЭ

"Если будут учтены дополнительные показатели, например, оценки за три года, то уменьшение количества экзаменов это правильный шаг в условиях, когда мы рискуем здоровьем ребенка и отнимаем у него каникулы", — считает Смолин.

В России перенесли сроки проведения Единого государственного экзамена с начала июня на более поздний срок. Какой именно, пока не известно. При этом школьники, не поступающие в вузы, могут не сдавать ЕГЭ: они получат оценки в аттестат по итогам года.