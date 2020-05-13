Выпускникам разрешат выбирать количество предметов по ЕГЭ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Школьники смогут сдать нужное им количество предметов по ЕГЭ для поступление в вуз, рассказал РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выпускники школ будут сдавать в 2020 году только два предмета, нужные для поступления в высшее учебное заведение. В свою очередь, замминистра просвещения Виктор Басюк отметил, что ведомство может вовсе отменить обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике.
Как подчеркнул Кравцов, слова Глушко были неверно истолкованы. Министр напомнил, что поступающим в вуз понадобится сдавать ЕГЭ.
"Как правило, помимо русского языка выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность", — пояснил глава Минпросвещения.
Ранее в России перенесли сроки проведения Единого государственного экзамена с начала июня на более поздний срок — какой именно, пока не известно. При этом школьники, не поступающие в вузы, могут не сдавать ЕГЭ: они получат оценки в аттестат по итогам года.
Кроме того, Рособрнадзор совместно с Минпросвещения разработали требования к проведению экзамена в условиях коронавируса, предполагающие рассадку экзаменуемых на большом расстоянии друг от друга, термометрию и санитарную обработку рук.
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