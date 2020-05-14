Бойкоты, обмороки, каблуки: яркие эпизоды из истории Каннского фестиваля

Один из самых острых конфликтов случился у организаторов с Netflix. В Каннах выступают за традиционную модель: ленты, которые не демонстрируются на большом экране, не могут соревноваться за награды. Не говоря уже о том, что следует выдержать паузу длиной в три года перед тем, как выложить фильм в Сеть. Такая схема противоречит стратегии стримингового сервиса, и он в итоге отозвал свои проекты, что сильно ударило по программе. Например, на Лазурный берег в 2018 году не попал один из главных триумфаторов "Оскара" и Венеции — "Рим" Альфонсо Куарона.