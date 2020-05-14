Бойкоты, обмороки, каблуки: яркие эпизоды из истории Каннского фестиваля

Сейчас — третий случай в истории, когда пришлось отменить Каннский кинофестиваль. В 1948 и 1950 годах на проведение смотра просто не нашлось денег. А 1968-м его пришлось закрыть досрочно из-за студенческих протестов. Тогда представители французской новой волны, среди которых были Жан-Люк Годар и Франсуа Трюффо, ворвались на один из показов и повисли на занавесе, вынудив дирекцию свернуться на пять дней раньше. Публика увидела только 11 фильмов из заявленных 28: вниманием обделили в том числе картину Александра Зархи "Анна Каренина".
Сейчас — третий случай в истории, когда пришлось отменить Каннский кинофестиваль. В 1948 и 1950 годах на проведение смотра просто не нашлось денег. А 1968-м его пришлось закрыть досрочно из-за студенческих протестов. Тогда представители французской новой волны, среди которых были Жан-Люк Годар и Франсуа Трюффо, ворвались на один из показов и повисли на занавесе, вынудив дирекцию свернуться на пять дней раньше. Публика увидела только 11 фильмов из заявленных 28: вниманием обделили в том числе картину Александра Зархи "Анна Каренина".
В истории советского и российского кино пока только одна "Золотая пальмовая ветвь", главная награда Канн. В 1958 году жюри присудило ее работе Михаила Калатозова "Летят журавли", включенной в программу благодаря двадцатилетнему Клоду Лелушу, случайно попавшему на съемки ленты на Мосфильме. Отечественная пресса о триумфе картины на Западе сообщила без особого восторга. Кстати, название фильма на фестивале прозвучало как "Quand passent les cigognes", дословно — "Когда проходят аисты". Тот случай, когда вольности перевода оправданны, ведь "журавли" на сленге — это представительницы древнейшей профессии, а у глагола voler, кроме "лететь", есть значение "обокрасть".
В истории советского и российского кино пока только одна "Золотая пальмовая ветвь", главная награда Канн. В 1958 году жюри присудило ее работе Михаила Калатозова "Летят журавли", включенной в программу благодаря двадцатилетнему Клоду Лелушу, случайно попавшему на съемки ленты на Мосфильме. Отечественная пресса о триумфе картины на Западе сообщила без особого восторга. Кстати, название фильма на фестивале прозвучало как "Quand passent les cigognes", дословно — "Когда проходят аисты". Тот случай, когда вольности перевода оправданны, ведь "журавли" на сленге — это представительницы древнейшей профессии, а у глагола voler, кроме "лететь", есть значение "обокрасть".
Самый отмеченный смотром русский режиссер за последние годы — Андрей Звягинцев, в 2018 году он даже вошел в состав основного жюри фестиваля. В 2019 году награда за лучшую режиссуру в конкурсе авторского кино "Особый взгляд" присудили фильму "Дылда" 27-летнего Кантемира Балагова. Интересно, что у Андрея Тарковского не было "Золотой ветви", зато — два Гран-при за "Солярис" и "Жертвоприношение".
Самый отмеченный смотром русский режиссер за последние годы — Андрей Звягинцев, в 2018 году он даже вошел в состав основного жюри фестиваля. В 2019 году награда за лучшую режиссуру в конкурсе авторского кино "Особый взгляд" присудили фильму "Дылда" 27-летнего Кантемира Балагова. Интересно, что у Андрея Тарковского не было "Золотой ветви", зато — два Гран-при за "Солярис" и "Жертвоприношение".
В Каннах до последнего момента соблюдался очень жесткий дресс-код. Так, датского кинематографиста Валерию Рихтер перед входом в зал развернул охранник: дама была в неподобающей обуви. Разразился скандал, потому что из-за ампутированного пальца на ноге продюсер просто не могла надеть туфли на шпильках. В 2016 году от неудобной пары под прицелами фотокамер избавилась Джулия Робертс, это сочли просто звездной выходкой. В 2018 году на показе "Черного клановца" Кристен Стюарт скинула свои лабутены и пошла по красной дорожке босиком. Позже она заявила, что не стоит требовать от нее таких жертв, пока "мужчин тоже не попросят надеть каблуки и платья".
В Каннах до последнего момента соблюдался очень жесткий дресс-код. Так, датского кинематографиста Валерию Рихтер перед входом в зал развернул охранник: дама была в неподобающей обуви. Разразился скандал, потому что из-за ампутированного пальца на ноге продюсер просто не могла надеть туфли на шпильках. В 2016 году от неудобной пары под прицелами фотокамер избавилась Джулия Робертс, это сочли просто звездной выходкой. В 2018 году на показе "Черного клановца" Кристен Стюарт скинула свои лабутены и пошла по красной дорожке босиком. Позже она заявила, что не стоит требовать от нее таких жертв, пока "мужчин тоже не попросят надеть каблуки и платья".
Наряд Michael Cinco Couture, который в 2017 году выбрала для красной дорожки Айшвария Рай, до сих пор вызывает неоднозначные толки. "Платье Золушки", как его сразу окрестили в соцсетях, одни считают одним из самых восхитительных за всю модную историю Канн. Другие называют провальным, указывая, что актрисе понадобилась помощь нескольких человек, чтобы подняться по лестнице.
Наряд Michael Cinco Couture, который в 2017 году выбрала для красной дорожки Айшвария Рай, до сих пор вызывает неоднозначные толки. "Платье Золушки", как его сразу окрестили в соцсетях, одни считают одним из самых восхитительных за всю модную историю Канн. Другие называют провальным, указывая, что актрисе понадобилась помощь нескольких человек, чтобы подняться по лестнице.
Светлое платье классического силуэта в пол актрисы Америки Ферреры в 2014 году на премьере фильма "Как приручить дракона — 2" тоже оказалось в центре скандала. Украинский журналист Виталий Седюк нырнул под пышную юбку, и схватил девушку за лодыжки. Впрочем, это было не первое и не последнее нападение скандально известного пранкстера на знаменитостей. Он то пытался поцеловать актера Уилла Смита на премьере "Людей в черном" в Москве, то кидался в ноги Леонардо Ди Каприо на кинофестивале в Санта-Барбаре.
Светлое платье классического силуэта в пол актрисы Америки Ферреры в 2014 году на премьере фильма "Как приручить дракона — 2" тоже оказалось в центре скандала. Украинский журналист Виталий Седюк нырнул под пышную юбку, и схватил девушку за лодыжки. Впрочем, это было не первое и не последнее нападение скандально известного пранкстера на знаменитостей. Он то пытался поцеловать актера Уилла Смита на премьере "Людей в черном" в Москве, то кидался в ноги Леонардо Ди Каприо на кинофестивале в Санта-Барбаре.
В 1985 году Жан-Люк Годар получил в Каннах тортом в лицо от "сладкого террориста" Ноэля Годэна, таким же образом "угощавшего" Билла Гейтса и Николя Саркози. Активисту и кинокритику не понравилось, что бывший атеист изменил себе и ударился в религию в своем новом фильме "Хвала тебе, Мария". Режиссер оценил действия мстителя, заметив, что десерт на вкус просто восхитительный. А потом еще и помог эксцентричному журналисту восстановить отобранную аккредитацию.
В 1985 году Жан-Люк Годар получил в Каннах тортом в лицо от "сладкого террориста" Ноэля Годэна, таким же образом "угощавшего" Билла Гейтса и Николя Саркози. Активисту и кинокритику не понравилось, что бывший атеист изменил себе и ударился в религию в своем новом фильме "Хвала тебе, Мария". Режиссер оценил действия мстителя, заметив, что десерт на вкус просто восхитительный. А потом еще и помог эксцентричному журналисту восстановить отобранную аккредитацию.
Картины, которые не поражали глубиной кинематографических находок и скорее были рассчитаны на массового зрителя, в Каннах пытались "вытащить" благодаря эффектной презентации. Так, в 1992 году Дольф Лундгрен устроил драку с Жан-Клодом вам Даммом — как потом выяснилось, парни работали на камеру, подогревая интерес к боевику "Универсальный солдат". А в 2014-м в поддержку третьей части блокбастера "Неудержимые" Харрисон Форд, Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Антонио Бандерас и Мел Гибсон проехались по набережной Круазетт на двух бронетранспортерах.
Картины, которые не поражали глубиной кинематографических находок и скорее были рассчитаны на массового зрителя, в Каннах пытались "вытащить" благодаря эффектной презентации. Так, в 1992 году Дольф Лундгрен устроил драку с Жан-Клодом вам Даммом — как потом выяснилось, парни работали на камеру, подогревая интерес к боевику "Универсальный солдат". А в 2014-м в поддержку третьей части блокбастера "Неудержимые" Харрисон Форд, Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Антонио Бандерас и Мел Гибсон проехались по набережной Круазетт на двух бронетранспортерах.
В 2011 году на пресс-конференции перед показом фильма "Меланхолия" Ларса фон Триера понесло. Несмотря на отчаянные знаки сидящей рядом Кирстен Данст и напряженное молчание в зале, датский режиссер подчеркнул, что "понимает Гитлера", а потом и вовсе подытожил: "Ну да, я нацист". Иронию не оценили, а провокатора, несмотря на извинения, со скандалом выдворили из Канн, объявив персоной нон грата. На фестиваль Ларс вернулся только через семь лет с лентой "Дом, который построил Джек", показанной вне конкурса.
В 2011 году на пресс-конференции перед показом фильма "Меланхолия" Ларса фон Триера понесло. Несмотря на отчаянные знаки сидящей рядом Кирстен Данст и напряженное молчание в зале, датский режиссер подчеркнул, что "понимает Гитлера", а потом и вовсе подытожил: "Ну да, я нацист". Иронию не оценили, а провокатора, несмотря на извинения, со скандалом выдворили из Канн, объявив персоной нон грата. На фестиваль Ларс вернулся только через семь лет с лентой "Дом, который построил Джек", показанной вне конкурса.
На прошлом кинофоруме почетной наградой "За выдающуюся карьеру" решили порадовать легендарного Алена Делона. Это вызвало протесты активистов, которые обвиняли разменявшего девятый десяток актера в антисемитизме, сексизме и гомофобии. Дело в том, что ранее Делон высказывался против усыновления детей однополыми родителями и признавался, что поднимал руку на женщин. Несмотря на петицию, собравшую более 20 тысяч подписей, руководство фестиваля отстояло свою позицию: "Мы же награждаем его не Нобелевской премией мира". Делон был так счастлив, что не смог сдержать слез, а "Золотую пальмовую ветвь" актеру вручила его дочь Анушка.
На прошлом кинофоруме почетной наградой "За выдающуюся карьеру" решили порадовать легендарного Алена Делона. Это вызвало протесты активистов, которые обвиняли разменявшего девятый десяток актера в антисемитизме, сексизме и гомофобии. Дело в том, что ранее Делон высказывался против усыновления детей однополыми родителями и признавался, что поднимал руку на женщин. Несмотря на петицию, собравшую более 20 тысяч подписей, руководство фестиваля отстояло свою позицию: "Мы же награждаем его не Нобелевской премией мира". Делон был так счастлив, что не смог сдержать слез, а "Золотую пальмовую ветвь" актеру вручила его дочь Анушка.
Один из самых острых конфликтов случился у организаторов с Netflix. В Каннах выступают за традиционную модель: ленты, которые не демонстрируются на большом экране, не могут соревноваться за награды. Не говоря уже о том, что следует выдержать паузу длиной в три года перед тем, как выложить фильм в Сеть. Такая схема противоречит стратегии стримингового сервиса, и он в итоге отозвал свои проекты, что сильно ударило по программе. Например, на Лазурный берег в 2018 году не попал один из главных триумфаторов "Оскара" и Венеции — "Рим" Альфонсо Куарона.
Один из самых острых конфликтов случился у организаторов с Netflix. В Каннах выступают за традиционную модель: ленты, которые не демонстрируются на большом экране, не могут соревноваться за награды. Не говоря уже о том, что следует выдержать паузу длиной в три года перед тем, как выложить фильм в Сеть. Такая схема противоречит стратегии стримингового сервиса, и он в итоге отозвал свои проекты, что сильно ударило по программе. Например, на Лазурный берег в 2018 году не попал один из главных триумфаторов "Оскара" и Венеции — "Рим" Альфонсо Куарона.
В 2019 году, согласно требованиям гендерного паритета, в составе жюри были четыре мужчины и четыре женщины, среди них — 21-летняя Эль Фаннинг, самый молодой киноэксперт за всю историю фестиваля. К почетной обязанности она подошла ответственно и старательно наряжалась для каждого мероприятия. На одном из званых ужинов корсет ее винтажного платья Prada 1950-х оказался настолько сильно затянут, что актрисе стало плохо. Девушка начала терять сознание, ей помогла сестра Дакота и сосед по столику Колин Ферт.
В 2019 году, согласно требованиям гендерного паритета, в составе жюри были четыре мужчины и четыре женщины, среди них — 21-летняя Эль Фаннинг, самый молодой киноэксперт за всю историю фестиваля. К почетной обязанности она подошла ответственно и старательно наряжалась для каждого мероприятия. На одном из званых ужинов корсет ее винтажного платья Prada 1950-х оказался настолько сильно затянут, что актрисе стало плохо. Девушка начала терять сознание, ей помогла сестра Дакота и сосед по столику Колин Ферт.
Питбуль Брэнди, сыгравший питомца героя Брэда Питта в фильме "Однажды в Голливуде", буквально зубами вырвал себе Palm Dog Award. Лауреатами этой альтернативной награды, существующей с 2001 года, в разное время были английский бульдог из картины Джима Джармуша "Патерсон", мопс из "Марии Антуанетты", пудель из ленты Стивена Содерберга "За канделябрами", джек-рассел-терьер, снявшийся в "Артисте" Мишеля Хазанавичуса. Премию в виде красного ошейника за своего четвероногого актера получил режиссер Квентин Тарантино, пошутивший, что теперь точно поедет домой не с пустыми руками. Ведь тогда его новый фильм в Каннах не наградили ничем, кроме бурных аплодисментов.
Питбуль Брэнди, сыгравший питомца героя Брэда Питта в фильме "Однажды в Голливуде", буквально зубами вырвал себе Palm Dog Award. Лауреатами этой альтернативной награды, существующей с 2001 года, в разное время были английский бульдог из картины Джима Джармуша "Патерсон", мопс из "Марии Антуанетты", пудель из ленты Стивена Содерберга "За канделябрами", джек-рассел-терьер, снявшийся в "Артисте" Мишеля Хазанавичуса. Премию в виде красного ошейника за своего четвероногого актера получил режиссер Квентин Тарантино, пошутивший, что теперь точно поедет домой не с пустыми руками. Ведь тогда его новый фильм в Каннах не наградили ничем, кроме бурных аплодисментов.