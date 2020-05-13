Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" демонстративно вышла из зала парламента после анонса выступления премьер-министра Парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" демонстративно вышла из зала парламента после анонса выступления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за его пренебрежительного отношения к празднованию Дня Победы, заявил сопредседатель политсилы Юрий Бойко

На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

"Мы демонстративно вышли из зала парламента после того, как было анонсировано выступление премьер-министра, потому что считаем недопустимой его позицию не праздновать 9 мая как государственный праздник в нашей стране. День Победы в Великой Отечественной войне является святым днем ​​для миллионов украинцев. И такое пренебрежительное отношение главы правительства – это безобразие. Такого премьер-министра мы слушать не будем", – цитирует Бойко сайт партии в среду.

Он считает, что такое отношение главы кабмина к подвигу миллионов украинцев – это не просто "позор, это какие-то античеловеческие вещи".

"Поколение фронтовиков совершили невероятный подвиг и принесли мир на украинскую землю. Затем они отстроили страну. Подняли из пепла украинские города и села, запустили промышленность…. А что делает сегодня украинская власть? Рассказывает о 500 тысячах рабочих мест, которые у нее, как и все остальное, есть только на бумаге. Продает землю и предприятия, закрывает заводы и больницы, увольняет врачей и учителей, отбирает социальные льготы у ветеранов и детей войны. И шестой год не находит политической воли, чтобы прекратить конфликт в Донбассе", – подытожил Бойко.