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2020-05-13T18:23
https://ria.ru/20200513/1571396178.html
Глава МИД Индии поблагодарил Лаврова за организацию конференции ШОС
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РИА Новости

Глава МИД Индии поблагодарил Лаврова за организацию конференции ШОС

18:22 13.05.2020 (обновлено: 18:23 13.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Александр Вильф
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за организацию видеоконференции совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В ходе видеоконференции главы МИД стран ШОС обсудили актуальные региональные и глобальные темы с упором на взаимодействие в рамках организации в контексте ситуации, связанной с распространением COVID-19, а также предстоящих 75-летия Победы во Второй мировой войне и 75-й годовщины создания ООН.
"Благодарю министра иностранных дел Лаврова за инициативу по его организации. Мы поделились своим мнением о влиянии коронавируса, годовщине окончания Второй мировой войны, ситуации в Афганистане и будущей деятельности Шанхайской организации сотрудничества", - написал Джайшанкар в Twitter.
Он также прикрепил видео своего обращения во время встреч глав МИД.
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"Благодаря COVID-19 мы все видели, что любая перспектива роста испаряется прямо на наших глазах. Для такого общества, как Индия, это означает, что многие из людей не выйдут из бедности.... Конечно, кризис привел к разрушению производственных сетей и изменению предложений, отражающихся на всем земном шаре. В этих условиях важно, чтобы вы, как государства-члены, совместно определяли новые пути и средства поддержания экономического роста", - сказал Джайшанкар.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Игорь Шувалов
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