Глава МИД Индии поблагодарил Лаврова за организацию конференции ШОС

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за организацию видеоконференции совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Благодарю министра иностранных дел Лаврова за инициативу по его организации. Мы поделились своим мнением о влиянии коронавируса, годовщине окончания Второй мировой войны, ситуации в Афганистане и будущей деятельности Шанхайской организации сотрудничества", - написал Джайшанкар в Twitter.
Он также прикрепил видео своего обращения во время встреч глав МИД.
"Благодаря COVID-19 мы все видели, что любая перспектива роста испаряется прямо на наших глазах. Для такого общества, как Индия, это означает, что многие из людей не выйдут из бедности.... Конечно, кризис привел к разрушению производственных сетей и изменению предложений, отражающихся на всем земном шаре. В этих условиях важно, чтобы вы, как государства-члены, совместно определяли новые пути и средства поддержания экономического роста", - сказал Джайшанкар.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.
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