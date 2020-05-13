Борт Санкт-Петербург - Уфа вернулся в аэропорт после срабатывания датчика

"Во время выполнения рейса 6413 из Санкт-Петербурга в Уфу произошло срабатывание одного из датчиков. Командир воздушного судна, основываясь на регламентах по безопасности полетов, принял решение о возврате в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства.