Борт Санкт-Петербург - Уфа вернулся в аэропорт после срабатывания датчика

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом Санкт-Петербург - Уфа, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания одного из датчиков, посадка прошла штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Россия".
"Во время выполнения рейса 6413 из Санкт-Петербурга в Уфу произошло срабатывание одного из датчиков. Командир воздушного судна, основываясь на регламентах по безопасности полетов, принял решение о возврате в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что посадка прошла в штатном режиме.
"Пассажиры будут пересажены на резервное воздушное судно аналогичной вместимости", - сказал собеседник.