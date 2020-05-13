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2020-05-13T17:39
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Борт Санкт-Петербург - Уфа вернулся в аэропорт после срабатывания датчика
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РИА Новости

Борт Санкт-Петербург - Уфа вернулся в аэропорт после срабатывания датчика

17:39 13.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом Санкт-Петербург - Уфа, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания одного из датчиков, посадка прошла штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Россия".
"Во время выполнения рейса 6413 из Санкт-Петербурга в Уфу произошло срабатывание одного из датчиков. Командир воздушного судна, основываясь на регламентах по безопасности полетов, принял решение о возврате в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что посадка прошла в штатном режиме.
"Пассажиры будут пересажены на резервное воздушное судно аналогичной вместимости", - сказал собеседник.
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Россия (авиакомпания)УфаСанкт-ПетербургПроисшествия
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