Оппозиционный депутат Рады раскритиковал закон о банках

"Закон о банках – это ещё один закон, который мы должны принимать в угоду зарубежным финансовым корпорациям… В этом законе чётко прописано, что аудитор имеет право принимать решение в той или иной ситуации касательно банка, но аудитор должен быть только иностранным представителем. Данный закон несёт угрозу суверенитету Украины и противоречит нормам конституции! Это ещё одна "хотелка" наших псевдопартнеров и ничего направленного на укрепление нашей страны в этом законе нет", - цитирует заявление Кивы пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на своем сайте.