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2020-05-13T16:52
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Оппозиционный депутат Рады раскритиковал закон о банках
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РИА Новости

Оппозиционный депутат Рады раскритиковал закон о банках

16:51 13.05.2020 (обновлено: 16:52 13.05.2020)
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© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Закон о банках несет угрозу суверенитету Украины и противоречит нормам конституции, заявил в среду депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
Парламент Украины в среду принял закон, который сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Закон еще должен подписать президент. Принятие этого документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом.
"Закон о банках – это ещё один закон, который мы должны принимать в угоду зарубежным финансовым корпорациям… В этом законе чётко прописано, что аудитор имеет право принимать решение в той или иной ситуации касательно банка, но аудитор должен быть только иностранным представителем. Данный закон несёт угрозу суверенитету Украины и противоречит нормам конституции! Это ещё одна "хотелка" наших псевдопартнеров и ничего направленного на укрепление нашей страны в этом законе нет", - цитирует заявление Кивы пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на своем сайте.
По его словам, инициатива власти по принятию этого закона направлена на усиление внешнего управления страной. А политика правительства, по его мнению, направлена на разъединение страны, что граничит с преступлением.
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Ситуация на УкраинеИлья КиваДжерри РайсМинистерство финансов УкраиныВерховная Рада УкраиныПриватБанкИгорь КоломойскийКиевУкраинаВ мире
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