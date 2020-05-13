Оппозиционный депутат Рады раскритиковал закон о банках

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Закон о банках несет угрозу суверенитету Украины и противоречит нормам конституции, заявил в среду депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
Парламент Украины в среду принял закон, который сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Закон еще должен подписать президент. Принятие этого документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом.
"Закон о банках – это ещё один закон, который мы должны принимать в угоду зарубежным финансовым корпорациям… В этом законе чётко прописано, что аудитор имеет право принимать решение в той или иной ситуации касательно банка, но аудитор должен быть только иностранным представителем. Данный закон несёт угрозу суверенитету Украины и противоречит нормам конституции! Это ещё одна "хотелка" наших псевдопартнеров и ничего направленного на укрепление нашей страны в этом законе нет", - цитирует заявление Кивы пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на своем сайте.
По его словам, инициатива власти по принятию этого закона направлена на усиление внешнего управления страной. А политика правительства, по его мнению, направлена на разъединение страны, что граничит с преступлением.
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов Украины сообщало, что правительство страны планирует завершить переговоры с МВФ о новой программе на этой неделе, формат ее еще обсуждается. Украина обсуждает с МВФ программу финансирования stand-by на сумму 5 миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов.