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75 лет Великой Победы
2020-05-13T18:57
https://ria.ru/20200513/1571389873.html
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571219280_0:118:1024:694_1036x0_80_0_0_d472ffdb326edf432e8cc38aa3b6437e.jpg
РИА Новости

В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"

16:37 13.05.2020 (обновлено: 18:57 13.05.2020)
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© Фото : предоставлено организаторами акцииУчастники концерта "на колесах" по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
© Фото : предоставлено организаторами акции
АНКАРА, 13 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Целью передвижного концерта в Аланье в честь Дня Победы, возмутившего посла Украины в Турции Андрея Сибиги, было объединить всех проживающих в городе выходцев из бывших союзных республик, заявила РИА Новости глава местной ассоциации русской культуры Екатерина Гюндюз, организовавшей акцию.
"Девятого мая мы отметили 75-летие Великой Победы. Каждый раз в этот день вместе с чувством скорби по нашим погибшим, благодарности за нашу сегодняшнюю возможность жить мы испытываем невероятное ощущение единства, вдруг снова понимаем, что мы — потомки одного народа: русские, украинцы, белорусы, казахи, евреи, молдаване, грузины. <...> Все, чьи деды, и теперь уже прадеды, лежат в общих известных и неизвестных могилах от Москвы до Берлина", — отметила собеседница агентства.
По ее словам, многие выходцы из СССР считают именно День Победы своим самым важным общим праздником.
"Мы, русскоязычные жители Аланьи, объединяемся 9 мая в шествии "Бессмертного полка", поем общие песни — песни наших отцов и дедов. Наши объятия, как и наш стол, в этот день открыты для каждого. Мы забываем политические противоречия наших стран и наши собственные житейские разногласия. Да, и поем мы тоже на разных языках, и это никогда не было проблемой ни для кого из нас", — сказал Гюндюз.
Она отметила, что пандемия COVID-19 в этом году наложила свои ограничения на праздник, поэтому вместо общего шествия по согласованию и при поддержке местных властей, а также с учетом требований эпидемиологической безопасности волонтеры из Ассоциации русской культуры Аланьи, в том числе украинцы, устроили передвижной концерт на платформе автобуса с открытой сценой.
Вид на город Кабул в Афганистане
10 мая, 13:5375 лет Великой Победы
Афганцы по случаю юбилея Победы исполнили песню "Катюша"
"У нас очень приветливый и многонациональный город. И в этот день он буквально искрился улыбками, нам махали с балконов руками и флагами, подпевали, ведь "Катюшу" знают во всем мире. <...> Три дня спустя посол Украины в Турецкой Республике господин Сибига написал удивительный твит. В нескольких словах он смог оскорбить жителей Аланьи, высказать угрозу бойкота туротрасли Турции, обмануть всех остальных. Мы, небольшая, но интернациональная и дружная общественная организация в Турции, не станем отвечать послу тем же. Мы предпочтем петь и впредь", — подчеркнула Гюндюз.
Собеседница РИА Новости добавила, что ассоциация работает для всех жителей Аланьи, независимо от национальности, а ее культурные и образовательные проекты направлены на "расширение человеческих и межнациональных связей через знакомство с культурой народов России и других постсоветских стран, где русский был и во многом остается языком общения и семейного воспитания".
Ранее Сибига назвал провокационной акцией исполнение песни "Катюша" в Аланье во время передвижного концерта, пригрозив бойкотом города со стороны украинских туристов.
Пользователи Twitter оставили под постом посла неодобрительные комментарии, обвинив дипломата в неонацизме и напомнив, что День Победы отмечают в том числе на Украине.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
11 мая, 04:0375 лет Великой Победы
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
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Обсудить 10
75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ТурцияВ мире
Популярные комментарии
СССР воевал против фашизма, а бандеровцы с фашизмом. Тут тонкая разница.
13 мая, 17:47
Петя Алкаш
12830006
Бандеровцы навязали свой порядок на всей Украине, теперь они полезли навязывать его всему миру. Если Россия не будем этому активно препятствовать,то будем потом удивляться, почему весь мир так активно поддерживает бандеровскую идеологию.
13 мая, 19:31
Igor Loshkov
3801000
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