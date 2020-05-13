В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"

АНКАРА, 13 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Целью передвижного концерта в Аланье в честь Дня Победы, возмутившего посла Целью передвижного концерта в Аланье в честь Дня Победы, возмутившего посла Украины Турции Андрея Сибиги, было объединить всех проживающих в городе выходцев из бывших союзных республик, заявила РИА Новости глава местной ассоциации русской культуры Екатерина Гюндюз, организовавшей акцию.

"Девятого мая мы отметили 75-летие Великой Победы. Каждый раз в этот день вместе с чувством скорби по нашим погибшим, благодарности за нашу сегодняшнюю возможность жить мы испытываем невероятное ощущение единства, вдруг снова понимаем, что мы — потомки одного народа: русские, украинцы, белорусы, казахи, евреи, молдаване, грузины. <...> Все, чьи деды, и теперь уже прадеды, лежат в общих известных и неизвестных могилах от Москвы до Берлина", — отметила собеседница агентства.

По ее словам, многие выходцы из СССР считают именно День Победы своим самым важным общим праздником.

"Мы, русскоязычные жители Аланьи, объединяемся 9 мая в шествии "Бессмертного полка", поем общие песни — песни наших отцов и дедов. Наши объятия, как и наш стол, в этот день открыты для каждого. Мы забываем политические противоречия наших стран и наши собственные житейские разногласия. Да, и поем мы тоже на разных языках, и это никогда не было проблемой ни для кого из нас", — сказал Гюндюз.

Она отметила, что пандемия COVID-19 в этом году наложила свои ограничения на праздник, поэтому вместо общего шествия по согласованию и при поддержке местных властей, а также с учетом требований эпидемиологической безопасности волонтеры из Ассоциации русской культуры Аланьи, в том числе украинцы, устроили передвижной концерт на платформе автобуса с открытой сценой.

"У нас очень приветливый и многонациональный город. И в этот день он буквально искрился улыбками, нам махали с балконов руками и флагами, подпевали, ведь "Катюшу" знают во всем мире. <...> Три дня спустя посол Украины в Турецкой Республике господин Сибига написал удивительный твит. В нескольких словах он смог оскорбить жителей Аланьи, высказать угрозу бойкота туротрасли Турции, обмануть всех остальных. Мы, небольшая, но интернациональная и дружная общественная организация в Турции, не станем отвечать послу тем же. Мы предпочтем петь и впредь", — подчеркнула Гюндюз.

Собеседница РИА Новости добавила, что ассоциация работает для всех жителей Аланьи, независимо от национальности, а ее культурные и образовательные проекты направлены на "расширение человеческих и межнациональных связей через знакомство с культурой народов России и других постсоветских стран, где русский был и во многом остается языком общения и семейного воспитания".

Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da 🇺🇦Ukraynalı turist artık istenmiyor mu? pic.twitter.com/WgOZNY9iEE — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 11, 2020

Ранее Сибига назвал провокационной акцией исполнение песни "Катюша" в Аланье во время передвижного концерта, пригрозив бойкотом города со стороны украинских туристов.