Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"

"Неужели украинский турист больше не желанный в прекрасной Алании?" — написал он в Twitter.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у России нет права отмечать День Победы.

Посвященный 75-летию Победы передвижной концерт на автобусе со сценической площадкой прошел в Аланье 9 мая. Как ранее сообщила РИА Новости глава местной ассоциации русской культуры Екатерина Гюндюз, власти города поддержали идею о проведении этой акции. По улицам города в течение пяти часов ездил автобус со сценической площадкой, на которой артисты-волонтеры пели военные песни. Участников акции приветствовали не только соотечественники, но и граждане Турции, проявившие к передвижному концерту живой интерес.