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2020-05-12T22:18
https://ria.ru/20200512/1571347868.html
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"
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РИА Новости

Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"

22:07 12.05.2020 (обновлено: 22:18 12.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Посол Украины в Турции Андрей Сибиха назвал исполнение в курортном городе Аланья песни "Катюша" во время передвижного концерта, приуроченного ко Дню Победы, неуважением к украинцам.
Саму акцию он назвал провокационной.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
11 мая, 04:0375 лет Великой Победы
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
"Неужели украинский турист больше не желанный в прекрасной Алании?" — написал он в Twitter.
Он добавил, что участники акции нарушали требования карантина.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у России нет права отмечать День Победы.
Посвященный 75-летию Победы передвижной концерт на автобусе со сценической площадкой прошел в Аланье 9 мая. Как ранее сообщила РИА Новости глава местной ассоциации русской культуры Екатерина Гюндюз, власти города поддержали идею о проведении этой акции. По улицам города в течение пяти часов ездил автобус со сценической площадкой, на которой артисты-волонтеры пели военные песни. Участников акции приветствовали не только соотечественники, но и граждане Турции, проявившие к передвижному концерту живой интерес.
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Обсудить 41
День ПобедыАланья (город)ТурцияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Огромная потеря для туристического бизнеса Турции будет. Как жить?!
12 мая, 22:13
Михаил Максимов
152901001
Ааа хахаха, вот это мощь, вот это угроза, ай да укр. посол, ужас и страх навел на турков!
12 мая, 22:18
Правда - это странная штука.
114420000
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