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2020-05-13T15:19
https://ria.ru/20200513/1571379394.html
Авторы Telegram-каналов рассказали о будущем мессенджера
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РИА Новости

Авторы Telegram-каналов рассказали о будущем мессенджера

14:18 13.05.2020 (обновлено: 15:19 13.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Рост аудитории мессенджеров на фоне "удаленки" повышает интерес к оценкам их перспектив. Авторы популярных российских Telegram-каналов, опрошенные РИА Новости, рассказали, в чем секрет доверия, по каким параметрам Telegram уже опережает традиционные СМИ, как анонимность и дилетантство могут лишить каналы аудитории.

Ощущение времени

Telegram-каналы будут востребованы как минимум до выборов в Госдуму, затем их популярность может начать снижаться, полагает автор анонимного канала "Постправда" (26,9 тысячи подписчиков).
"Надеюсь, но не уверен, сохранят актуальность и значимость вплоть до 2024 года", — добавил он.
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Будущее Telegram зависит от того, насколько он сможет сохранить ощущение времени и успевать за требованиями аудитории, уверен телеведущий Владимир Соловьев — автор канала с аудиторией в 172,9 тысячи человек.
Команда анонимного канала "Караульный" (108 тысяч подписчиков) считает, что у мессенджера большие перспективы, а свою аудиторию редакция планирует увеличивать за счет расширения контента — изменения принципов формирования ленты.
"Через два года не поменяется принципиально ничего. Через десять лет он (Telegram. — Прим. ред.) может стать менее востребованным коммерчески с точки зрения размещения рекламы, если будут придуманы новые более удобные площадки", — поделились в коллективе "Караульного".
В команде анонимного канала "Медиатехнолог" (72,1 тысячи подписчиков) считают, что спрогнозировать развитие Telegram даже на ближайшее будущее невозможно, поскольку мир постоянно меняется.
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"Telegram, как и любая другая площадка, имеет свой цикл жизни и популярности. Сегодня во всем мире уже больше 400 миллионов пользователей и 15 миллионов в России. Но объективно — за десять лет количество пользователей может перевалить и за миллиард. Конечно, если Telegram договорится с SEC и наконец запустит свою внутреннюю криптовалюту", — рассказали в редакции канала.
Впрочем, такой договоренности достичь не удалось: основатель мессенджера Павел Дуров сообщил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с собственной криптовалютой Gram.

Без злого умысла

Автор "Постправды" считает, что уже сейчас Telegram пользуется высоким уровнем доверия, об этом говорит развитие "рынка компромата" в мессенджере: одни люди готовы оплачивать размещение компромата, а другие — платить за то, чтобы он никогда не появился.
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"Наверное, самый яркий относительно недавний кейс — это история с бывшим главой Российского экологического оператора Денисом Буцаевым. Он лишился должности вскоре после публикации в канале информации о том, что воспользовался для служебной командировки вертолетом VIP-класса", — сказал автор канала.
Вся информация, которая размещается на "Постправде", всегда тщательно проверяется, добавил администратор канала. Иногда приходится удалять публикации, которые оказываются не подкреплены фактами, — например, такое произошло с постом о "народном сходе" во Владикавказе.
В коллективе "Медиатехнолога" также стараются проверять инсайды перед публикацией, несмотря на то, что всегда обращаются к "крайне авторитетным источникам". При этом администраторы канала не считают зазорным извиниться, если опубликовали ложную информацию, — ведь "сила в правде".
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В редакции "Беспощадного пиарщика" (86,4 тысячи подписчиков) подчеркнули, что не руководствуются в публикациях "злым умыслом". За все написанное они "отвечают головой", поэтому стремятся сделать свои публикации как можно более достоверными, проверенными, интересными для читателей.
"Создается превратное впечатление о том, что мы кого-то разоблачили, однако это не так. Фундаментальное изменение, которое произошло с появлением интернета, состоит в том, что разоблачают себя все сами. Нам остается только это зафиксировать", — поделились в коллективе канала.

Конкуренция СМИ

По мнению журналистки Тины Канделаки (у ее канала 105,3 тысячи подписчиков), Telegram уже на шаг впереди традиционных СМИ, поскольку лишен их тяжеловесности. Развитию этой площадки не помешает и анонимность многих каналов, уверена она, но доверие к ним будет постепенно снижаться, поскольку у читателя нет времени на "фейки и проплаченные посты".
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"У Telegram серьезное настоящее, пусть и не лишенное всех слабостей СМИ: ангажированности, поверхностности мыслей, слива негатива за деньги и дилетантства. Будущее этой площадки зависит от преодоления всех этих болезней роста. Доверие потерять просто", — считает Канделаки.
С этим согласна и главред МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян (80,7 тысячи подписчиков). По ее словам, Telegram уже стал влиятельнее, чем онлайн-СМИ.
"Будут жить параллельно (Telegram и СМИ. — Прим. ред.), пока наконец-то не будет создан отечественный аналог WeChat, и вот он, с божьей помощью, победит вообще всех", — отметила Симоньян.
Новостной агрегатор "Караульный" уже вплотную подошел к тому, чтобы превратиться в самостоятельное медиа, к этому придут и другие каналы, уверены в коллективе "Караульного". В том, что мы уже имеем дело с "новыми медиа", не сомневается и автор "Постправды".
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Команда "Медиатехнолога" также считает, что Telegram уже опережает СМИ. По словам авторов канала, они говорят о том, что в реальной жизни "зачастую остается за кадром". Например, после постов о произволе со стороны региональных властей из города Шадринск Курганской области чиновники передумали забирать квартиру у трехлетнего ребенка, оставшегося без матери.
"Эта история произошла в самом начале развития нашего канала, и именно она дала нам осознание того, что своими материалами мы можем прямо влиять на новостную повестку всей страны, что мы не раз делали и продолжим делать", — сказали в "Медиатехнологе".

Сосуществовать вместе

В некоторых аспектах Telegram вполне может затмить СМИ, уверен глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич, который ведет канал на 4,7 тысячи человек. Он обратил внимание на то, что уже сейчас появляется много нишевых Telegram-каналов с узкой специализацией, которые гораздо более удобны для читателей, чем традиционные журналистские площадки. Но говорить о серьезной конкуренции можно только в будущем, поскольку на сегодня Telegram еще недостаточно распространен в регионах, добавил он.
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Автор канала "Политджойстик" (64,3 тысячи подписчиков) политолог Марат Баширов уверен, что Telegram и традиционные СМИ будут развиваться, обогащая друг друга.
"У Telegram есть свои преимущества — он удобен, он более оперативен, он позволяет выдавать информацию, которая менее проверенная, не требует верификации, нет жесткого редакторского контроля. Но вместе с тем доверие читателей в большей степени ориентируется на традиционные СМИ. По крайней мере, это будет продолжаться несколько лет, на мой взгляд", — считает он.
Не все авторы уверены в том, что Telegram может затмить традиционную журналистику. Так, Владимир Соловьев считает, что мессенджер нельзя рассматривать как конкурента СМИ.
"Как он может быть прямым конкурентом СМИ, если он всего лишь среда? Telegram — это какая-то очень большая площадка. Она является конкурентом СМИ? Нет, это всего лишь дополнение. Поэтому мы же там же читаем те же СМИ или тех же авторов", — отметил Соловьев.
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В том, что СМИ не уйдет на второй план из-за Telegram, уверена и политолог Екатерина Шульман — у нее на канале 33,3 тысячи подписчиков. Так же, как "телевидение не убило театр, винил не убил оперу, интернет не убил бумажную книгу", Telegram вполне может сосуществовать наряду с традиционной журналистикой, считает она.
Политолог Алексей Чеснаков (аудитория более 13,2 тысячи) полагает, что СМИ в привычном понимании всегда будут впереди, поскольку в них работают профессиональные редакционные команды, способные создавать качественные и сильные материалы. Но ниша Telegram-каналов также будет динамично развиваться, создавая "содержательно перспективный контент".
"Я не уверен, что Telegram полностью затмит все остальные СМИ, но, однозначно, это один из способов самого быстрого, точного и интересного получения разнообразной информации. Правда, <...> для того, чтобы это произошло, Telegram-каналы не должны быть анонимными. Анонимная информация сама по себе не может быть искренней и правильной, она почти всегда подразумевает под собой какую-то фейковую подложку", — поделился мнением главред немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский, автор канала с аудиторией почти в 24 тысячи человек.
Во второй части материала РИА Новости авторы Telegram-каналов, в том числе анонимных, расскажут о том, какие каналы они предпочитают, какого морального кодекса придерживаются и существует ли "тайная ложа" Telegram.
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Марат БашировВладимир Соловьев (телеведущий)Telegram (приложение)Тина Канделаки (Тинатин Канделаки)Павел ДуровМаргарита СимоньянАлексей ЧеснаковОбщество
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