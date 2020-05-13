Рада приняла закон о запрете возвращения Приватбанка Коломойскому

Как говорится в пояснительной записке, закон предусматривает установление равновесия между частными интересами владельцев банка и общественными интересами. В случае отмены решения о выведении банка с рынка его положение, которое существовало до принятия решения, не должно возобновляться. Документ, в частности, предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка.