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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:11
https://ria.ru/20200513/1571363677.html
Ученый рассказал, сколько могут жить люди в условиях жесткой самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569554898_0:354:2887:1977_1036x0_80_0_0_b93ef8d6291a481322ebb886b8a2a8bf.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал, сколько могут жить люди в условиях жесткой самоизоляции

11:11 13.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнформационный экран в переходе в Москве
Информационный экран в переходе в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Люди способны прожить в условиях жесткой самоизоляции до двух месяцев, после этого возникают случаи бытового насилия и рост потребления алкоголя, рассказал в интервью РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.
"Если условия жесткие, то предельное время - месяц-полтора, от силы два. После этого скрытые конфликты переходят в явную форму, что ведет к росту агрессии, домашнему насилию, выраженной алкоголизации. Случаев бытового насилия сейчас стало больше, и надо готовиться к тому, что их количество ещё возрастет", - сказал он.
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В то же время, добавил эксперт, люди, которые не вынужденно, а по собственной воле ушли в изоляцию, могут находиться в ней без последствий длительное время.
"Я недавно вернулся из экспедиции в Индию. Там мы обследовали одного монаха, который 20 лет находится в условиях самоизоляции. Он прекрасно себя чувствует, всем доволен", - сказал Бубеев.
Читайте полный текст интервью Юрия Бубеева >>
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Распространение нового коронавирусаЮрий БубеевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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