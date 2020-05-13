Ученый рассказал, сколько могут жить люди в условиях жесткой самоизоляции

"Если условия жесткие, то предельное время - месяц-полтора, от силы два. После этого скрытые конфликты переходят в явную форму, что ведет к росту агрессии, домашнему насилию, выраженной алкоголизации. Случаев бытового насилия сейчас стало больше, и надо готовиться к тому, что их количество ещё возрастет", - сказал он.