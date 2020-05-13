Ученый рассказал, сколько могут жить люди в условиях жесткой самоизоляции

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Люди способны прожить в условиях жесткой самоизоляции до двух месяцев, после этого возникают случаи бытового насилия и рост потребления алкоголя, рассказал в интервью РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.
"Если условия жесткие, то предельное время - месяц-полтора, от силы два. После этого скрытые конфликты переходят в явную форму, что ведет к росту агрессии, домашнему насилию, выраженной алкоголизации. Случаев бытового насилия сейчас стало больше, и надо готовиться к тому, что их количество ещё возрастет", - сказал он.
В то же время, добавил эксперт, люди, которые не вынужденно, а по собственной воле ушли в изоляцию, могут находиться в ней без последствий длительное время.
"Я недавно вернулся из экспедиции в Индию. Там мы обследовали одного монаха, который 20 лет находится в условиях самоизоляции. Он прекрасно себя чувствует, всем доволен", - сказал Бубеев.
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