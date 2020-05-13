Юрий Бубеев: новый коронавирус с нами навсегда

Россия живет в режиме самоизоляции уже второй месяц. Принято решение с 12 мая начать снимать ограничения. Какие психологические последствия ждут граждан после самоизоляции, в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев

— Вы входили в группу ученых, с которыми власти советовались перед принятием решения о введении самоизоляции. О каких опасностях самоизоляции вы предупреждали?

— У нашего института наибольший опыт в России в вопросах изоляции, поскольку более 50 лет мы занимаемся соответствующими экспериментами разной продолжительности — от нескольких дней до полуторагодовых изоляций. Самый длительный эксперимент — "Марс-500" продолжался 520 суток. Наши эксперименты предусматривают добровольную изоляцию, а то, что происходит сейчас, вынужденная мера, поэтому имеются существенные отличия в реакции у людей. Тем не менее существуют универсальные закономерности того, как человек переносит такую ситуацию. Безусловно, в первую очередь речь идет о стрессе. Его уровень зависит в том числе от условий, в которых проходит изоляция.

Во время упомянутой вами встречи мной были изложены прогнозы критических периодов и факторы риска. Один из самых тяжелых факторов нынешней самоизоляции заключается в том, что люди не знают, когда она закончится.

Астенизация, гиподинамия, лишение привычных социальных контактов. Это все приводит к тому, что на нервную систему оказывается выраженное негативное воздействие.

Кроме того, оставшись без традиционных социальных контактов, когда люди вживую могут высказаться, услышать чужую точку зрения, а телефонной связи и интернета может оказаться недостаточно, возникает эффект "эхокамеры". В таких условиях любая информация может приводить к паническим реакциям и резкому изменению психологического восприятия ситуации.

— Как долго человек может находиться в подобной обстановке? Это же серьезный стресс для организма.

— Здесь большую роль играет, в каких условиях находится человек. Я недавно вернулся из экспедиции в Индию. Там мы обследовали одного монаха, который 20 лет находится в условиях самоизоляции. Он прекрасно себя чувствует, всем доволен. Существуют специальные психологические тренинги, когда люди добровольно уходят на самоизоляцию на неделю-месяц для самосовершенствования, духовного развития. И все это без каких-либо негативных последствий для здоровья. В конце концов в качестве примера можно привести полярные станции, где экспедиция длится год и где действительно соблюдается жесткая изоляция.

— Но во всех ваших примерах речь о самоизоляции профессионалов-добровольцев, в наших же условиях речь идет о вынужденной изоляции всего населения страны.

— Конечно, поэтому важно учитывать жилищные условия. Одни люди всей семьей живут в однокомнатной квартире и дальше балкона выйти не могут, другие живут в загородном доме и спокойно могут выйти на свой участок. Конфликты в ограниченном пространстве воспринимаются острее.

— Как долго в итоге человек может находиться в самоизоляции без ущерба для психики?

— Все опять же зависит от условий. Если условия жесткие, то предельное время — месяц-полтора, от силы два. После этого скрытые конфликты переходят в явную форму, что ведет к росту агрессии, домашнему насилию, выраженной алкоголизации. Случаев бытового насилия сейчас стало больше, и надо готовиться к тому, что их количество еще возрастет.

— Многие семьи в период самоизоляции впервые так много времени проводят вместе. В Китае после завершения изоляции зафиксирован всплеск разводов. Что посоветуете, чтобы сохранить психологический комфорт в семье?

— Нужно структурировать свое время, планировать дела и стараться следовать этим планам, чем-то себя занимать, но без ущерба другим членам семьи. Если одному нужно поработать на компьютере, то у других членов семьи тоже должен быть доступ к рабочему месту. Можно совместно заняться домашними делами. Следует избегать открытых конфликтов, высказывать свои претензии в доброжелательной форме. Походы в магазин и вынос мусора следует чередовать между членами семьи.

— Как объяснить то, что не все придерживаются строгих мер самоизоляции, а некоторые ставят под сомнение само наличие нового коронавируса?

— Отрицание — защитное свойство психики. В первую очередь такая реакция возникает у людей со слабой психикой. Кроме того, отрицание основывается на так называемых базовых иллюзиях. Они есть у каждого, но у некоторых они сильнее выражены. Одна из них: со мной ничего плохого случиться не может. Такие иллюзии сохраняются до тех пор, пока кто-то рядом не заболеет или, не дай бог, умрет. Тогда обрушение защитных конструкций психики может привести к серьезным психологическим травмам.

Кроме того, существует особенность нашего менталитета, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. У нас, как у детей, возникает желание проверить, насколько можно отступить от ограничений, введенных "взрослыми". Я думаю, поведение таких людей объясняется этим.

— То есть как-то убедить вирус-диссидентов выполнять предписания самоизоляции невозможно?

— Количество заболевших увеличивается, соответственно, вероятность, что заболеет кто-то из знакомых и родственников таких людей, растет. Им нужен личный опыт-пример, чтобы поменять позицию. Есть же люди, которые верят, что Земля плоская. Сколько им ни объясняй — бесполезно. Таких людей только собственный полет в космос может переубедить.

Но самую большую опасность представляют те люди, которые являются носителями вируса и не верят в болезнь, поэтому выходят на улицу и подвергают опасности других. На таких могут подействовать только строгие административные меры и жесткий контроль.

— Чего можно ожидать после снятия ограничений? Что, по вашему мнению, нужно делать, чтобы плавно вернуться к обычной жизни?

— По заболеваемости мы отстаем от других стран на недели-месяцы. На чужом примере мы видим, что выход из самоизоляции будет постепенным. Сначала разрешат поездки на работу, потом прогулки и уже в самом конце откроют точки общепита, торговые центры и так далее. Люди будут посещать то, что начнет открываться.

По опыту наших экспериментов, когда мы проводили тонкие исследования психики участников, после года-полутора лет в изоляции отмечался рост значимости ценности жизни, заботы о здоровье и безопасности, то есть люди становились более осторожными и осмотрительными, но в то же время возникало бессознательное стремление к аддиктивному поведению, то есть появлялась угроза усиления алкоголизации. Мы это видели у хорошо подготовленных, специально отобранных для экспериментов людей, а если взять обычных граждан, то после выхода из самоизоляции следует ожидать волну алкоголизации. К этому нужно готовиться. У значительного числа граждан, коротавших дни за компьютерными играми, может возникнуть компьютерная зависимость, поскольку многие настолько уходят в игры и соцсети, что возвращение в реальный мир может стать для них настоящей проблемой. Ожидается усиление конфликтной напряженности, когда можно ждать роста уличного хулиганства, волны преступности. Со всем этим нам, скорее всего, придется столкнуться. Во всяком случае, проведенные нами эксперименты показывают именно такие тенденции.

— Как вы думаете, спустя какое время люди совсем позабудут о самоизоляции, о требованиях безопасности?

Коронавирус , видимо, с нами навсегда. Поэтому здесь близка аналогия со СПИДом. Его появление привело к возникновению культуры защищенного секса. Мне кажется, что с коронавирусом будет то же самое. Возможны вторые, третьи волны пандемии. Спорадическая заболеваемость будет продолжаться. Даже когда появится вакцина, она не будет эффективна на 100 процентов, как и современные вакцины от гриппа. И до тех пор, пока будет существовать угроза коронавируса, всем придется придерживаться мер санитарии. Думаю, привычки, появившиеся во время самоизоляции, останутся.