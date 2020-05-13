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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:15
https://ria.ru/20200513/1571362414.html
Ученый посоветовал членам одной семьи по очереди ходить в магазин
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РИА Новости

Ученый посоветовал членам одной семьи по очереди ходить в магазин

10:49 13.05.2020 (обновлено: 11:15 13.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРазметка для соблюдения дистанции одном из магазинов в Москве
Разметка для соблюдения дистанции одном из магазинов в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Находящимся на самоизоляции членам одной семьи, для того чтобы избежать конфликтов, следует учитывать интересы друг друга, вместе заниматься домашними делами и делить между собой походы в магазин, рассказал в интервью РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.
"Нужно структурировать свое время, планировать дела и стараться следовать этим планам, чем-то себя занимать, но без ущерба другим членам семьи. Если одному нужно поработать на компьютере, то у других членов семьи тоже должен быть доступ к рабочему месту", - сказал он.
Кроме того, чтобы сохранить психологический комфорт, можно совместно заняться домашними делами. Также следует избегать открытых конфликтов, а свои претензии высказывать в доброжелательной форме.
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"Походы в магазин и вынос мусора следует чередовать между членами семьи", - сказал Бубеев.
Он отметил, что длительность бесконфликтного проживания в одном помещении зависит от жилищных условий.
"Одни люди всей семьей живут в однокомнатной квартире и дальше балкона выйти не могут, другие живут в загородном доме и спокойно могут выйти на свой участок. Конфликты в ограниченном пространстве воспринимаются острее", - сказал ученый.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью Юрия Бубеева >>
Медицинский работник
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Распространение нового коронавирусаЮрий БубеевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукОбщество
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