Ученый посоветовал членам одной семьи по очереди ходить в магазин

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Находящимся на самоизоляции членам одной семьи, для того чтобы избежать конфликтов, следует учитывать интересы друг друга, вместе заниматься домашними делами и делить между собой походы в магазин, рассказал в интервью РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.
"Нужно структурировать свое время, планировать дела и стараться следовать этим планам, чем-то себя занимать, но без ущерба другим членам семьи. Если одному нужно поработать на компьютере, то у других членов семьи тоже должен быть доступ к рабочему месту", - сказал он.
Кроме того, чтобы сохранить психологический комфорт, можно совместно заняться домашними делами. Также следует избегать открытых конфликтов, а свои претензии высказывать в доброжелательной форме.
"Походы в магазин и вынос мусора следует чередовать между членами семьи", - сказал Бубеев.
Он отметил, что длительность бесконфликтного проживания в одном помещении зависит от жилищных условий.
"Одни люди всей семьей живут в однокомнатной квартире и дальше балкона выйти не могут, другие живут в загородном доме и спокойно могут выйти на свой участок. Конфликты в ограниченном пространстве воспринимаются острее", - сказал ученый.
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