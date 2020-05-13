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2020-05-13T10:37
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Вывозной рейс из Бангкока вылетел в Петербург и Москву
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РИА Новости

Вывозной рейс из Бангкока вылетел в Петербург и Москву

10:26 13.05.2020 (обновлено: 10:37 13.05.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вывозной рейс из Бангкока вылетел в Санкт-Петербург и Москву, на борту 364 пассажира, сообщается на странице Минтранса РФ в Twitter.
"Рейс "Аэрофлота" 273 Бангкок – Санкт-Петербург – Москва вылетел в 8:49 мск. 364 пассажира. До Санкт-Петербурга летят 146 человек. До Шереметьево – 218", - говорится в сообщении.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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ТуризмНовости - ТуризмАэрофлотМоскваБангкокШереметьево (аэропорт)Санкт-ПетербургВ мире
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