Ученый рассказал, почему люди становятся COVID-диссидентами

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Новую коронавирусную инфекцию отрицают люди со слабой психикой, которые таким образом пытаются защититься, рассказал в интервью РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.
"Отрицание — защитное свойство психики. В первую очередь такая реакция возникает у людей со слабой психикой. Кроме того, отрицание основывается на так называемых базовых иллюзиях. Они есть у каждого, но у некоторых сильнее выражены. Одна из них: со мной ничего плохого случиться не может. Такие иллюзии сохраняются до тех пор, пока кто-то рядом не заболеет или, не дай бог, умрет. Тогда обрушение защитных конструкций психики может привести к серьезным психологическим травмам", — сказал эксперт.
По его словам, переубедить COVID-диссидентов невозможно до тех пор, пока они лично или через близких людей не столкнутся с болезнью.
"Есть же люди, которые верят, что Земля плоская. Сколько им ни объясняй, бесполезно. Таких людей только собственный полет в космос может переубедить", — сказал Бубеев.
Другие люди, которые верят в новую коронавирусную инфекцию, но не соблюдают самоизоляцию, полагает эксперт, просто проверяют рамки дозволенного.
"У нас, как у детей, возникает желание проверить, насколько можно отступить от ограничений, введенных "взрослыми". Я думаю, поведение таких людей объясняется этим", — сказал он.
По словам эксперта, наибольшую опасность представляют люди, которые не выполняют требования самоизоляции, но сами являются переносчиками вируса.
"На таких могут подействовать только строгие административные меры и жесткий контроль", — подчеркнул он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.