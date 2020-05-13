Ученый рассказал, почему люди становятся COVID-диссидентами

"Отрицание — защитное свойство психики. В первую очередь такая реакция возникает у людей со слабой психикой. Кроме того, отрицание основывается на так называемых базовых иллюзиях. Они есть у каждого, но у некоторых сильнее выражены. Одна из них: со мной ничего плохого случиться не может. Такие иллюзии сохраняются до тех пор, пока кто-то рядом не заболеет или, не дай бог, умрет. Тогда обрушение защитных конструкций психики может привести к серьезным психологическим травмам", — сказал эксперт.