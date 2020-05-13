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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:14
https://ria.ru/20200513/1571360226.html
Ученый рассказал, почему люди становятся COVID-диссидентами
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344532_0:0:3080:1732_1036x0_80_0_0_0ab55357831b133e53ec1ad7ca338c73.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал, почему люди становятся COVID-диссидентами

10:14 13.05.2020 (обновлено: 11:14 13.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Новую коронавирусную инфекцию отрицают люди со слабой психикой, которые таким образом пытаются защититься, рассказал в интервью РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.

"Отрицание — защитное свойство психики. В первую очередь такая реакция возникает у людей со слабой психикой. Кроме того, отрицание основывается на так называемых базовых иллюзиях. Они есть у каждого, но у некоторых сильнее выражены. Одна из них: со мной ничего плохого случиться не может. Такие иллюзии сохраняются до тех пор, пока кто-то рядом не заболеет или, не дай бог, умрет. Тогда обрушение защитных конструкций психики может привести к серьезным психологическим травмам", — сказал эксперт.

По его словам, переубедить COVID-диссидентов невозможно до тех пор, пока они лично или через близких людей не столкнутся с болезнью.
"Есть же люди, которые верят, что Земля плоская. Сколько им ни объясняй, бесполезно. Таких людей только собственный полет в космос может переубедить", — сказал Бубеев.
Другие люди, которые верят в новую коронавирусную инфекцию, но не соблюдают самоизоляцию, полагает эксперт, просто проверяют рамки дозволенного.
ИВЛ
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"У нас, как у детей, возникает желание проверить, насколько можно отступить от ограничений, введенных "взрослыми". Я думаю, поведение таких людей объясняется этим", — сказал он.
По словам эксперта, наибольшую опасность представляют люди, которые не выполняют требования самоизоляции, но сами являются переносчиками вируса.
"На таких могут подействовать только строгие административные меры и жесткий контроль", — подчеркнул он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью Юрия Бубеева >>
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Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаЮрий БубеевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукОбщество
Популярные комментарии
Слабость психики — это единственный или решающий фактор? Обстоятельства, в которых эта психика находится в расчет уважаемый эксперт не берет? То, что многие люди из-за тяжелейших условий жизни изнашиваются психически, не рассматривается? А я вот думаю, что там, где население живет благополучно, COVID-диссидентов исчезающе мало!
13 мая, 10:24
Panikoba Luravdaule
1500004
Не соглашусь с этим "учёным" Есть хорошая поговорка, не так страшен чёрт, как его малюют.
13 мая, 10:18
ИИИван Иванович
800006
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