В Ленинградской области на остановке нашли грудного ребенка

"В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения грудного ребенка на остановке", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, вечером 12 мая в полицию сообщили, что на автобусной остановке на втором километре автодороги между Зеленогорском и Пухтоловой горой обнаружен грудной ребенок, завернутый в одеяло. Мальчик был госпитализирован в состоянии средней тяжести.