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2020-05-13T10:09
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В Ленинградской области на остановке нашли грудного ребенка
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РИА Новости

В Ленинградской области на остановке нашли грудного ребенка

10:06 13.05.2020 (обновлено: 10:09 13.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Грудного ребенка нашли оставленным на остановке в пригороде Петербурга Зеленогорске, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения грудного ребенка на остановке", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, вечером 12 мая в полицию сообщили, что на автобусной остановке на втором километре автодороги между Зеленогорском и Пухтоловой горой обнаружен грудной ребенок, завернутый в одеяло. Мальчик был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Сотрудники полиции установили личность матери мальчика, ей оказалась 39-летняя гражданка среднеазиатского государства.
"13 мая указанная гражданка обратилась в полицию с явкой с повинной. Женщина находится на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области без регистрации", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".
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ГУМВДЛенинградская областьЗеленогорскСанкт-ПетербургПроисшествия
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