В Ленинградской области на остановке нашли грудного ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Грудного ребенка нашли оставленным на остановке в пригороде Петербурга Зеленогорске, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения грудного ребенка на остановке", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, вечером 12 мая в полицию сообщили, что на автобусной остановке на втором километре автодороги между Зеленогорском и Пухтоловой горой обнаружен грудной ребенок, завернутый в одеяло. Мальчик был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Сотрудники полиции установили личность матери мальчика, ей оказалась 39-летняя гражданка среднеазиатского государства.
"13 мая указанная гражданка обратилась в полицию с явкой с повинной. Женщина находится на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области без регистрации", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".