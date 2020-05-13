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2020-05-13T11:11
https://ria.ru/20200513/1571359679.html
Чиновницу из Саратова отстранили от работы за слова о выплатах на детей
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РИА Новости

Чиновницу из Саратова отстранили от работы за слова о выплатах на детей

10:18 13.05.2020 (обновлено: 11:11 13.05.2020)
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© Фото : ИА "Регион 64"Лидия Прозорова
Лидия Прозорова
© Фото : ИА "Регион 64"
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сотрудницу Центра молодежных инициатив Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после резкого высказывания во "ВКонтакте" о поддержке семей с детьми, заявили в пресс-службе администрации района.

"Жили как-то, не скулили"

Поводом для критики стали слова о предложенных президентом выплатах семьям с детьми.
Бузовчук под псевдонимом Лидия Прозорова пожаловалась, что сейчас "сейчас рожающим все должны".
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"Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то, не скулили... И чем больше получают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали", — написала она.

"Быстро среагировал"

Депутат Госдумы от "Единой России" Николай Панков в своем Telegram-канале "Пара слов" задался вопросом, как так получается, что во время пандемии человек сначала помогает в работе волонтерского центра, а после вдруг с пренебрежением отзывается о тех, кому должен помогать.
"Что это за центр молодежных инициатив, который пытается дискредитировать и важные для молодых семей инициативы, и самих жителей? Думаю, это будет серьезным и болезненным поводом для разговора с местной властью", — добавил он.
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Кроме того Панков похвалил главу района за быструю реакцию.
"Это говорит о том, что он сосредоточился на работе в интересах жителей Энгельсского района, защите их благополучия", — написал депутат.

Не профессионал

По мнению политолога Александра Пантелеева, написавшая такой комментарий Бузовчук — просто не профессиональный человек. Его слова приводит газета "Коммерсант".
При этом, он считает, что решение уволить чиновницу отражает желание местной власти повысить уровень доверия к себе, показать, что они заботятся о гражданах и пресекают такое отношение.
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Послание президента

Владимир Путин 11 мая в четвертый раз выступил с обращением к россиянам.
В частности, президент перечислил новые меры поддержки семей с детьми:
— нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне сразу за полгода;
— с 1 июня власти произведут единоразовую выплату в десять тысяч рублей на каждого ребенка с трех до 15 лет включительно;
— минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 6751 рубля (для неработающих граждан, включая студентов);
— устанавливаются ежемесячные выплаты для семей с детьми в размере пяти тысяч рублей;
— по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка направят семьям, где родители временно потеряли работу.
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Наказывать строже

В начале года российский лидер заявил, что наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан.
Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров, в свою очередь, заявил, что таким служащим, как Прозорова, не место в органах местного самоуправления.
"Абсолютно солидарен с Президентом России. Чванство, хамство и необдуманные высказывания чиновников в общении с населением неприемлемы. Недопустимо общаться в подобном тоне с людьми", — приводит его слова ИА "Регион 64".

"Государство их не просило вас рожать"

В 2018 году произошел громкий скандал с бывшей главой департамента молодежной политики Свердловской области Ольгой Глацких.
На встрече с волонтерами бывшая чиновница заявила, что государство ничего не должно гражданам.
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"На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство в принципе вообще ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать", — сказала Глацких.
Она добавила, что зарплаты у госслужащих "трехкопеечные". "Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности. И родители считают, что их ребенок — самый лучший, самый талантливый, самый эксклюзивный. Это нормальная позиция. Но, извините меня, если вы так считаете, то вы тогда вместе с государством вкладывайтесь в своего ребенка", — заявила бывшая глава департамента молодежной политики.
Позднее, после шквала критики, она подала в отставку.
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Ольга ГлацкихTelegram (приложение)Николай ПанковГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ПутинЭнгельсский районОбщество
Популярные комментарии
Ну и система! За все преследуют. Не оскорбила, а лишь высказалась. Никто не имеет право на свое мнение. Мы своих детей вырастили без всяких пособий. Почему я теперь, должен платить другим детям? Родители для чего?
13 мая, 11:30
МАМануил Айзиров
55010027
И необходим пожизненный запрет на занятие государственных и муниципальных должностей!
13 мая, 10:49
Леонид 1955
32801326
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