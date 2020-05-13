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2020-05-13T11:14
https://ria.ru/20200513/1571359482.html
В ГД прокомментировали предложение Жириновского сократить число депутатов
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РИА Новости

В ГД прокомментировали предложение Жириновского сократить число депутатов

09:58 13.05.2020 (обновлено: 11:14 13.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВ здании Государственной думы в Москве
В здании Государственной думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В здании Государственной думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сократить число депутатов является нереализуемым предложением с точки зрения законодательства Российской Федерации, такое действие приведет к ухудшению качества решения вопросов избирателей, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов (ЕР).
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением в два раза сократить число депутатов по всей стране.
Парламентарий напомнил, что, согласно Конституции Российской Федерации, в Госдуме интересы граждан представляют 450 депутатов, половина из которых избирается по одномандатным округам, вторая — по спискам политических партий. От каждого округа и региона, отмечает Романов, в палате есть свой представитель, который отстаивает интересы своих избирателей.

"Сократить число депутатов даже теоретически нереализуемое предложение с точки зрения всех действующих норм законодательства. Если в два или в три раза сократить число депутатов, то, соответственно, количество жителей на одного депутата, чьи интересы он обязан отстаивать во всех органах власти, сразу увеличится. Тем самым качество работы, в том числе и решение вопросов, которые ставят избиратели, существенно снизится. Поэтому это предложение больше популистское, нежели конструктивное, не имеющее под собой какой-то почвы для реализации", — считает депутат.

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РоссияГосдума РФВладимир ЖириновскийПолитика
Популярные комментарии
В СССР почти все депутаты любых уровней не получали за это денег и продолжали работать на своих рабочих местах. (Вспомните фильм "Москва слезам не верит"). А теперь зряплаты, машины, квартиры, помощники с зряплатами... Да большинство из нас даже ФИО не знает своего депутата, разве что пол вспомним...
13 мая, 10:46
dega3333
52040305
Надо не вдвоё сократить, а вообще убрать всех. Толку от них всё равно никакого, а то хотя бы не будут миллиарды из бюджета на своё содержание тратить!
13 мая, 10:33
Будущее Страны
508100115
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