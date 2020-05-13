В ГД прокомментировали предложение Жириновского сократить число депутатов

"Сократить число депутатов даже теоретически нереализуемое предложение с точки зрения всех действующих норм законодательства. Если в два или в три раза сократить число депутатов, то, соответственно, количество жителей на одного депутата, чьи интересы он обязан отстаивать во всех органах власти, сразу увеличится. Тем самым качество работы, в том числе и решение вопросов, которые ставят избиратели, существенно снизится. Поэтому это предложение больше популистское, нежели конструктивное, не имеющее под собой какой-то почвы для реализации", — считает депутат.