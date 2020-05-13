В Петербурге при пожаре в больнице Святого Георгия пострадал врач

Окна больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге после пожара

Окна больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге после пожара

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Один врач больницы Святого Георгия, где при пожаре в реанимационном блоке погибло пять пациентов, отравился продуктами горения, его жизни ничто не угрожает, сообщает администрация медучреждения.

"В ходе пожара один из врачей отделения получил отравление продуктами горения, в настоящее время угрозы его жизни нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возгорание началось в одной из палат блока, где находились пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ, 15 человек было эвакуировано на другие этажи, пятеро погибли. Всего была организована эвакуация 150 человек.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Отрабатывается несколько версий причин произошедшего, по одной из них пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки, после чего загорелся аппарат ИВЛ.

Аппараты ИВЛ в больнице Св. Георгия, которая принимает пациентов с коронавирусом, были произведены на уральском предприятии, специалисты завода-изготовителя должны прибыть в Петербург и осмотреть все аппараты этой марки в медучреждениях города. Также было принято решение приостановить использование этих аппаратов в больницах Петербурга и Ленобласти до результатов проверки.