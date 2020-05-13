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2020-05-13T09:50
https://ria.ru/20200513/1571359028.html
В Петербурге при пожаре в больнице Святого Георгия пострадал врач
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571328311_0:126:2217:1373_1036x0_80_0_0_73162cd9d8a237076e803db1045b3c56.jpg
РИА Новости

В Петербурге при пожаре в больнице Святого Георгия пострадал врач

09:50 13.05.2020
881
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкОкна больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге после пожара
Окна больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге после пожара
© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
Окна больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге после пожара
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Один врач больницы Святого Георгия, где при пожаре в реанимационном блоке погибло пять пациентов, отравился продуктами горения, его жизни ничто не угрожает, сообщает администрация медучреждения.
"В ходе пожара один из врачей отделения получил отравление продуктами горения, в настоящее время угрозы его жизни нет", - говорится в сообщении.
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Вчера, 10:53
Крупные пожары в больницах в России в 2012-2020 годах
Ранее сообщалось, что возгорание началось в одной из палат блока, где находились пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ, 15 человек было эвакуировано на другие этажи, пятеро погибли. Всего была организована эвакуация 150 человек.
Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Отрабатывается несколько версий причин произошедшего, по одной из них пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки, после чего загорелся аппарат ИВЛ.
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
1 из 9

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

Сотрудники МЧС в защитном снаряжении на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
2 из 9

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

Окна больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где в результате пожара погибли 5 человек
3 из 9

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Пять человек спасти не удалось.

Машины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
4 из 9

Пять человек спасти не удалось.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
5 из 9

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
6 из 9

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

Сотрудник МЧС в защитном снаряжении на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
7 из 9

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
8 из 9

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
© AFP 2020 / Olga Maltseva

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

Сотрудник МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
9 из 9

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
1 из 9

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
2 из 9

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
3 из 9

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Пять человек спасти не удалось.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
5 из 9

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
6 из 9

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
7 из 9

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
8 из 9

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
9 из 9

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
Аппараты ИВЛ в больнице Св. Георгия, которая принимает пациентов с коронавирусом, были произведены на уральском предприятии, специалисты завода-изготовителя должны прибыть в Петербург и осмотреть все аппараты этой марки в медучреждениях города. Также было принято решение приостановить использование этих аппаратов в больницах Петербурга и Ленобласти до результатов проверки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПожар в больнице в Санкт-ПетербургеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСанкт-ПетербургПроисшествия
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