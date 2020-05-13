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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T05:24
https://ria.ru/20200513/1571353216.html
Исследование: каждый десятый россиянин думает застраховаться из-за COVID
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384361_0:147:3057:1866_1036x0_80_0_0_598a3306c6aaf78caff8d6fdea8ebeae.jpg
РИА Новости

Исследование: каждый десятый россиянин думает застраховаться из-за COVID

05:24 13.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в Филатовской больнице
Медицинский работник в Филатовской больнице
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в Филатовской больнице. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Каждый десятый россиянин на фоне сложившейся ситуации с пандемией стал задумываться о том, чтобы застраховать свою жизнь или купить страховку конкретно от коронавируса, показало исследование, проведенное компанией "Росгосстрах Жизнь" и банком "Открытие", итоги которого есть в распоряжении РИА Новости.
"В условиях распространения вируса 12% опрошенных задумывались о страховании жизни. В частности, 6,3% опрошенных рассматривали этот вопрос, но пока не застраховались. Еще 3% оформили страховку от несчастных случаев и болезней, а 1,6% - полис добровольного медицинского страхования", - сообщили агентству в пресс-службе страховщика.
Наибольший интерес к страхованию жизни с того момента, как началась пандемия, проявили жители Бурятии (15,4%), Волгоградской области (13,4%), Тюменской области (12,5%), Омской области (10%) и Хабаровского края (10%). При этом больше всего оформивших страховку живут в Санкт-Петербурге (22,2%), во Владимирской области (14,1%), в Красноярском крае (13,3%), Московской (12%) и Ленинградской области (10%).
С начала марта российские страховщики стали предлагать полисы непосредственно от коронавируса. Как выяснилось в ходе исследования, пока лишь 1,3% респондентов воспользовались такой возможностью. Еще 10,3% назвали эту опцию интересной, а 14,1% сообщили, что уже застрахованы по программам страхования жизни, так что отдельная защита от коронавируса для них не актуальна. Большинство (74,3%) о страховке от вируса все же не задумывалось.
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Самый активный интерес к страхованию от коронавируса проявили жители Хабаровского края (30%), Иркутской (22,7%), Новосибирской области (19,6%), Бурятии (15,4%) и Московской области (14%). Наибольшая доля оформивших страховку от коронавируса - в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (7,1%), Московской области (6%), Забайкальском крае (4,8%), Иркутской (4,5%) и Тульской области (3,5%).
В исследовании приняли участие более 1,5 тысячи человек из всех федеральных округов. Из них 49,3% мужчин и 50,7% женщин. 29,8% - молодые люди от 18 до 23 лет, 28,1% - респонденты в возрасте 30-49 лет, 14,3% - в возрасте 50-59 лет и 27,9% - от 60 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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