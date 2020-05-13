Исследование: каждый десятый россиянин думает застраховаться из-за COVID

"В условиях распространения вируса 12% опрошенных задумывались о страховании жизни. В частности, 6,3% опрошенных рассматривали этот вопрос, но пока не застраховались. Еще 3% оформили страховку от несчастных случаев и болезней, а 1,6% - полис добровольного медицинского страхования", - сообщили агентству в пресс-службе страховщика.

С начала марта российские страховщики стали предлагать полисы непосредственно от коронавируса. Как выяснилось в ходе исследования, пока лишь 1,3% респондентов воспользовались такой возможностью. Еще 10,3% назвали эту опцию интересной, а 14,1% сообщили, что уже застрахованы по программам страхования жизни, так что отдельная защита от коронавируса для них не актуальна. Большинство (74,3%) о страховке от вируса все же не задумывалось.