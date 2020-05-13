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2020-05-13T08:30
https://ria.ru/20200513/1571350388.html
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
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РИА Новости

В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"

01:02 13.05.2020 (обновлено: 08:30 13.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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АНКАРА, 13 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети.
Ранее Сибига назвал провокационной акцией исполнение песни "Катюша" в Аланье во время передвижного концерта по случаю Дня Победы.
Некоторые пользователи Twitter поддержали украинского посла. "Мы не понимаем, о чем эта песня, но неуважение к вам нас огорчает", — написал турецкий пользователь Mustafa.
Однако большинство комментаторов выразили неодобрение и иронию по поводу позиции украинского дипломата.

"Уважаемый посол, насколько я знаю, День Победы отмечается и в вашей стране. Почему празднование освобождения от фашизма в нашей стране должно быть направлено против Украины? Почему вас так огорчила победа над фашизмом и Гитлером? Очень показательно!" — прокомментировал турецкий пользователь Twitter Fuatcimen.

"Вся Европа, включая Германию, празднует победу над фашизмом, а господин посол огорчен. В следующем году этот праздник в Аланье нужно отметить с еще большим размахом", — подчеркнул Emre Eren Korkmaz.

"Из-за того, что кто-то спел песню, вы угрожаете не направлять туристов? Вы такой друг Турции? Эдак вы станете злиться на Турцию за продажу книг Толстого", — такой комментарий оставил турецкий пользователь Gaffur Aga.

"Что унизительного вы услышали в песне "Катюша"? И каким образом это может повлиять на решение украинских туристов не приезжать в Аланью?" — написал по-украински пользователь Пусислав-19.
"Когда фашизм был побежден, Россия и Украина были под одной крышей — СССР. Разве украинский народ не является частью этой песни? Почему она так беспокоит?" — задался вопросом турецкий пользователь Doğan.

"Я хоть из Беларуси, но вы уже задрали всем диктовать условия, ныть и строить козни, будто дети малые. То, что у вас декоммунизация, на которую всем начхать, не значит, что надо вмешиваться в интересы других стран. Это не ваше дело", — заявил Rais.

"В Красной армии погибли сотни тысяч украинцев. Украину от нацистской оккупации спасла Красная армия, и 9 мая — это такой же праздник для украинцев, как и для россиян", — написал турецкий пользователь Yusuf Taşcı.
Посвященный 75-летию Победы передвижной концерт на автобусе со сценической площадкой прошел в Аланье 9 мая. Как ранее сообщила РИА Новости глава местной ассоциации русской культуры Екатерина Гюндюз, власти города поддержали идею о проведении этой акции. По улицам города в течение пяти часов ездил автобус со сценической площадкой, на которой артисты-волонтеры пели военные песни. Участников акции приветствовали не только соотечественники, но и граждане Турции.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
11 мая, 09:32
Экс-глава МИД Украины заявил, что Россия не в праве отмечать День Победы
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РоссияКрасная армия (РККА)День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ТурцияСССРУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А фашистов, что в 1941-45 коробило от "Катюши", что сейчас. Ничего не изменилось.
13 мая, 02:34
Семен Ловчий
900150014
Да пусть блокируют) Наши их места займут) Белорус хорошо ответил.
13 мая, 02:19
Максим Стрельцов
65342016
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