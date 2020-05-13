В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"

"Я хоть из Беларуси, но вы уже задрали всем диктовать условия, ныть и строить козни, будто дети малые. То, что у вас декоммунизация, на которую всем начхать, не значит, что надо вмешиваться в интересы других стран. Это не ваше дело", — заявил Rais.