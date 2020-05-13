В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"

"Уважаемый посол, насколько я знаю, День Победы отмечается и в вашей стране. Почему празднование освобождения от фашизма в нашей стране должно быть направлено против Украины? Почему вас так огорчила победа над фашизмом и Гитлером? Очень показательно!" — прокомментировал турецкий пользователь Twitter Fuatcimen.
"Из-за того, что кто-то спел песню, вы угрожаете не направлять туристов? Вы такой друг Турции? Эдак вы станете злиться на Турцию за продажу книг Толстого", — такой комментарий оставил турецкий пользователь Gaffur Aga.
"Я хоть из Беларуси, но вы уже задрали всем диктовать условия, ныть и строить козни, будто дети малые. То, что у вас декоммунизация, на которую всем начхать, не значит, что надо вмешиваться в интересы других стран. Это не ваше дело", — заявил Rais.