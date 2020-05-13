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Искусство
Культура
2020-05-13T09:57
https://ria.ru/20200513/1571122444.html
Киберспектакли, Zoom-пьесы, веб-постановки: как театр переходит в онлайн
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РИА Новости

Киберспектакли, Zoom-пьесы, веб-постановки: как театр переходит в онлайн

08:00 13.05.2020 (обновлено: 09:57 13.05.2020)
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© предоставлено пресс-службой фестиваля "Точка доступа"Кадр из онлайн-спектакля Владислава Наставшева "Черновик"
Кадр из онлайн-спектакля Владислава Наставшева Черновик
© предоставлено пресс-службой фестиваля "Точка доступа"
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. Доступ к записям лучших спектаклей открыли многие театры, но некоторые пошли дальше — взялись за принципиально другой формат. Задача амбициозная: используя платформу для виртуальных встреч, воссоздать магию сцены и актерской игры. О тех, кто увидел в этом не помеху, а новую возможность, и о том, выживут ли такие эксперименты после карантина, — в материале РИА Новости.

Кто решает, что мы видим

Недавно пользователи Facebook жаловались, что соцсеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом: кто-то усмотрел здесь нарушение норм сообщества. Где проходит грань дозволенного, пока еще решает не искусственный интеллект, а люди — модераторы. В роли таких "санитаров ленты" могут почувствовать себя зрители, точнее участники, новой Zoom-постановки проекта "Импресарио" "I don't want to see this".
Ведущий и психолог — профессиональные актеры — вовлекают аудиторию в часовое действо, предлагая пройти "тестирование" на вакансию модератора соцсети. Спектакль основан на внутренних инструкциях для определения запрещенного контента, которые в 2017 году попали к журналистам.
В ходе "онлайн-тренинга" просят не выключать видео, чтобы наблюдать эмоции сотен других "претендентов" на должность.
© предоставлено пресс-службойКадр из онлайн-спектакля "I don't want to see this" проекта "Импресарио"
Кадр из онлайн-спектакля I don't want to see this проекта Импресарио
© предоставлено пресс-службой
Кадр из онлайн-спектакля "I don't want to see this" проекта "Импресарио"
"Импресарио" специализируется на интерактивных шоу: зрителей то приводят на кладбище, то возят в грузовике, то предлагают разговаривать с подушкой. Однако команда Федора Елютина виртуальную площадку до этого не осваивала: это их первый проект в Zoom.
"К digital-театру в чистом виде до пандемии относился скептически и в нем себя не видел", — признается Федор. Но, сидя на карантине, передумал.
В начале апреля Елютин списался с авторами "I don't want to see this" — драматургом Лиором Залмансоном и художником-перформансистом Майей Магнат из Израиля. Они одобрили предложение, и российская премьера состоялась уже через 20 дней.
Хотя работу адаптировали для отечественной аудитории, идея не изменилась. Правда, по сравнению с оригиналом на четверть часа увеличился хронометраж: у зрителей появилась возможность взаимодействовать.

"Мне кажется, наше стремление уйти в онлайн стало еще сильнее, причем речь не только о театре: лично я уже привык к фитнес-тренировкам на экране", — говорит Елютин.

Он отмечает, что спектакли в интернете с удовольствием смотрят в регионах, куда реже привозят модные постановки. И со смехом добавляет: "Для интровертов и мизантропов такой формат, рожденный не благодаря пандемии, а скорее ей вопреки, — вообще подарок".

Эпоха фотообоев

Ушел в онлайн и международный летний фестиваль искусств "Точка доступа". Программу 29 мая открывает "Черновик" Рижского русского театра и резидента Гоголь-центра Владислава Наставшева.
Герои пьесы дожили до такой суровой изоляции, что наш привычный карантин на ее фоне покажется праздником. Создатели обещают неожиданную концовку и сюжет, который будет держать в напряжении.
© предоставлено пресс-службой фестиваля "Точка доступа"Афиша онлайн-спектакля Владислава Наставшева "Черновик"
Афиша онлайн-спектакля Владислава Наставшева Черновик
© предоставлено пресс-службой фестиваля "Точка доступа"
Афиша онлайн-спектакля Владислава Наставшева "Черновик"
По словам куратора программы фестиваля Алексея Платунова, выбор виртуальной платформы — изначальная задумка режиссера. "Владислава Наставшева в принципе интересовал формат Zoom-спектакля, с его системой разделенных окон, немного устаревшим интерфейсом, глитчем и фонами, возвращающими нас в эпоху фотообоев. Отправной точкой был именно поиск другого языка", — говорит Платунов.
Для новой формы сразу создавалась и другая премьера фестиваля — "Брак" Семена Александровского. Жанр режиссер определил как киберспектакль, чтобы подчеркнуть его отличие от традиционных постановок, переносящих в интернет вынужденно.
"Наступил момент, который просто провоцирует нас работать изначально именно в киберпространстве, создавая иную форму коммуникации, — говорит Александровский. — Рано или поздно должны были появиться постановки, которые приходят к нам домой, не требуя визитов в театр. Так что будущее наступает в ускоренном режиме".
Действие антиутопии "Брак" происходит через 15 лет после начала пандемии — в мире, где даже аэропорты не нужны, потому что путешествовать все еще нельзя. Семейная пара идет на свидание — но не в ресторан или парк, а в уже ставший родным онлайн.
Хотя куратору "Точки доступа" Алексею Платунову Zoom-спектакли не кажутся слишком перспективными для эксперимента с формой, он отмечает, что они просто не требуют особых затрат или поиска площадки.

"Возможно, этот жанр будет сродни народным театрам, где Деточкин и Подберезовиков разыгрывают "хорошо сделанные пьесы", — отмечает куратор.

Zoom — навсегда

На прошлой неделе режиссер Евгений Каменькович представил свою работу "Выбрать троих" по произведению Дмитрия Данилова, создававшемуся для фестиваля Corona Dramа.
В условиях самоизоляции герои должны принять непростое решение, сократив живое общение до минимума. Ограничиться всего тремя контактами сложно: ведь, помимо родственников, есть еще друзья и коллеги.
Каменькович рассказывает, что репетиции заняли около недели, а онлайн-формат он осваивал по ходу дела. "Это как учиться кататься на коньках или плавать, — говорит режиссер. — Мы так же приспосабливались к новым обстоятельствам".
По его словам, Zoom-пьесы будут востребованы в дальнейшем, особенно в "больших театрах".

"Вот у нас — 64 человека в труппе. И не всегда на всех хватает работы, а ведь у каждого много мыслей, много идей. Так что такой формат создает дополнительное направление: то, что по каким-то причинам нельзя сделать на театральной сцене, вполне может существовать в интернете", — считает Каменькович.

Творчество онлайн

В основу веб-спектакля "Американки", который вышел в прямой трансляции в конце прошлого месяца, лег одноименный сборник новелл Зои Богуславской, написавшей портреты самых разных жительниц США — от первой леди до заключенной колонии.
Литературное произведение, созданное в 90-х, под формат конференц-связи вместе с режиссером Эндрю Фрибургом адаптировала Елена Смородинова. В прошлом году она представила постановку о жертвах харассмента "Буду делать тебя звездой".
На экране встречаются пять героинь, одна из них — американка Джордан Роуз Фрай, которая говорит по-русски с характерным акцентом. У каждой девушки своя история, но благодаря фонограмме и визуальным перебивкам их выступления становятся единым повествованием.
Выпуск занял, по словам Смородиновой, всего 12 дней — рекордный срок, потому что не потребовалось ни долго искать окна в графиках для репетиций, ни переводить Фрай.

"С одной стороны, я устала от Zoom, с другой — это первый мой спектакль, который посмотрели мама, папа и брат, находящиеся не в Москве", — говорит режиссер.

Однако Елена добавляет, что не всякую драму можно "пересадить" на Zoom: это должны быть либо тот театр, которому "идет" экран, либо — специально сделанная для онлайна постановка.
По мнению создателей, переход в виртуальное пространство связан не только с техническими сложностями — это еще и новые возможности: "Мы смогли не просто играть или репетировать, а вместе творить".
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСамоизоляцияГоголь-центрЕвгений КаменьковичБольшой театрПетр ФоменкоМоскваСШАСанкт-Петербург
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