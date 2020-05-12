Депутат назвал слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих хамством

САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Бывшая исполняющая обязанности директора муниципального бюджетного учреждения "Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района" Саратовской области Лидия Бузовчук словами о том, что "рожающим все должны и обязаны", продемонстрировала хамское поведение, считает депутат Госдумы Николай Панков (ЕР).
Ранее в местном паблике в соцсети "ВКонтакте" под постом об объявленной президентом Владимиром Путиным единовременной выплате семьям с детьми от 3 до 16 лет Бузовчук под псевдонимом "Лидия Прозорова" написала комментарий: "Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны, и чем больше дают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали". В пресс-службе администрации района сообщили РИА Новости, что по итогам проверки Бузовчук отстранили от должности.
"(И.о. главы района Алексей) Стрельников быстро среагировал, уволив чиновницу, которая позволяет себе хамское поведение по отношению к людям... Внимательно относиться к проблемам людей и слышать их мнение для главы района очень важно. И с подчиненных требовать не только ответственного, но и человечного отношения к работе", - написал Панков в своем Telegram-канале.