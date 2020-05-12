Депутат назвал слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих хамством

"(И.о. главы района Алексей) Стрельников быстро среагировал, уволив чиновницу, которая позволяет себе хамское поведение по отношению к людям... Внимательно относиться к проблемам людей и слышать их мнение для главы района очень важно. И с подчиненных требовать не только ответственного, но и человечного отношения к работе", - написал Панков в своем Telegram-канале.