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2020-05-12T22:43
https://ria.ru/20200512/1571348481.html
Депутат назвал слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих хамством
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РИА Новости

Депутат назвал слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих хамством

22:43 12.05.2020
20191
© Фото : ИА "Регион 64"Лидия Прозорова
Лидия Прозорова
© Фото : ИА "Регион 64"
Лидия Прозорова
САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Бывшая исполняющая обязанности директора муниципального бюджетного учреждения "Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района" Саратовской области Лидия Бузовчук словами о том, что "рожающим все должны и обязаны", продемонстрировала хамское поведение, считает депутат Госдумы Николай Панков (ЕР).
Ранее в местном паблике в соцсети "ВКонтакте" под постом об объявленной президентом Владимиром Путиным единовременной выплате семьям с детьми от 3 до 16 лет Бузовчук под псевдонимом "Лидия Прозорова" написала комментарий: "Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны, и чем больше дают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали". В пресс-службе администрации района сообщили РИА Новости, что по итогам проверки Бузовчук отстранили от должности.
"(И.о. главы района Алексей) Стрельников быстро среагировал, уволив чиновницу, которая позволяет себе хамское поведение по отношению к людям... Внимательно относиться к проблемам людей и слышать их мнение для главы района очень важно. И с подчиненных требовать не только ответственного, но и человечного отношения к работе", - написал Панков в своем Telegram-канале.
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88440453
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РоссияНиколай ПанковСаратовская областьОбщество
Популярные комментарии
Она позволяет себе правильное о откровенное поведение к этой части популяции. И большинство людей, судя по комментариям к предыдущей статье, её поддерживают. А увольнение - очередная показуха.
12 мая, 22:45
Даша Алимова
61000021
правильно насчет пенсионеров их нагло ограбили .и весь маткапитал не от государства а от пенсионеров .нужно и рожать и помогать но не за счет стариков .с ноября 2014 г я не дополучаю 8-9 т если посчитать то я выплатил кому то деньги на ребенка .пенсионеров 45 млн можно посчитать как государство врет .у нас один рычаг честного отъёма денег у стариков это инфляция .после каждой индексации забирают больше чем добавили .я получал в 2014 г 300 $ А СЕЙЧАС 160 -170 .у нас не министр экономики у нас главный гробовщик пенсионеров и интересно кто его благославляет
12 мая, 23:18
всвиктор соснов
3800008
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