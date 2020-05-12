Минкомсвязь сообщила о переносе рейса из Душанбе на четыре дня

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вывозной рейс Душанбе-Москва перенесен на четыре дня, на 25 мая, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.
"Перенесена дата и время вылета рейса #UT9002 Душанбе-Москва. Вылет состоится 25 мая 2020 года в 3:30 по местному времени (1:30 мск)", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госулуги: Таджикистан - Москва".
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Ранее предполагалось, что рейс состоится 21 мая.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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