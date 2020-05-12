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2020-05-12T17:20
https://ria.ru/20200512/1571336520.html
Минкомсвязь сообщила о переносе рейса из Душанбе на четыре дня
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РИА Новости

Минкомсвязь сообщила о переносе рейса из Душанбе на четыре дня

17:20 12.05.2020
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© Фото : UR-SDVАэропорт Душанбе
Аэропорт Душанбе
© Фото : UR-SDV
Аэропорт Душанбе. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вывозной рейс Душанбе-Москва перенесен на четыре дня, на 25 мая, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.
"Перенесена дата и время вылета рейса #UT9002 Душанбе-Москва. Вылет состоится 25 мая 2020 года в 3:30 по местному времени (1:30 мск)", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госулуги: Таджикистан - Москва".
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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