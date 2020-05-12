Опубликована статистика по коронавирусу среди республик бывшего СССР

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике 639 выявленных случаев коронавируса. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках – 199 и 275 соответственно. В Туркменистане, согласно сообщениям властей, случаи заболевания COVID-19 не зафиксированы.