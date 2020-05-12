Опубликована статистика по коронавирусу среди республик бывшего СССР

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Белоруссия и Украина лидируют в СНГ и Балтии по числу подтвержденных случаев коронавируса, следует из данных, озвученных властями этих стран.
Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии составляет 24873, на Украине – 16023. На третьем месте по этому показателю идет Казахстан - 5240 случая.
В Молдавии заразились коронавирусом 4995 человек, в Армении – 3538 заболевших, в Узбекистане и Азербайджане – чуть больше 2,5 тысячи, в Литве и Эстонии – менее 2 тысяч, в Латвии – почти тысяча, в Киргизии – чуть больше тысячи. В Таджикистане, где COVID-19 был выявлен только в конце апреля, число зафиксированных случаев инфицирования достигло 661, в Грузии – 638. В Южной Осетии 23 человека заразились коронавирусом, в Абхазии – десять.
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике 639 выявленных случаев коронавируса. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках – 199 и 275 соответственно. В Туркменистане, согласно сообщениям властей, случаи заболевания COVID-19 не зафиксированы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.