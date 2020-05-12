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В Ленинградской области один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями
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РИА Новости

В Ленинградской области один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями

16:40 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с тремя автомобилями на автодороге "Кола" в Ленинградской области, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, ДТП произошло около 14.30 мск в Кировском районе Ленинградской области на 66-м километре федеральной автодороги "Кола". Водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2114", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet и автомобилем Renault Logan.
"В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ 2114" погиб, его пассажир (мальчик 10-12 лет) в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля Chevrolet в удовлетворительном состоянии, в автомобиле Renault Logan четыре пассажира в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
Как сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с 14.30 до 15.20 движение на участке автодороги в районе места ДТП было полностью перекрыто, с 15.20 - организовано в реверсивном режиме.
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