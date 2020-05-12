В Ленинградской области один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями

"В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ 2114" погиб, его пассажир (мальчик 10-12 лет) в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля Chevrolet в удовлетворительном состоянии, в автомобиле Renault Logan четыре пассажира в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.