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2020-05-12T15:46
https://ria.ru/20200512/1571330474.html
"Ростех" призвал дождаться итога проверок пожаров в больницах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571330024_0:263:3085:1998_1036x0_80_0_0_d86464b67821918080e8b773282c7cec.jpg
РИА Новости

"Ростех" призвал дождаться итога проверок пожаров в больницах

15:46 12.05.2020
249
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкОкна больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар
Окна больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар
© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
Окна больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии", входящий в госкорпорацию "Ростех", принес соболезнования семьям погибших в пожарах в больницах Петербурга и Москвы, но призвал не спешить с выводами и дождаться итога проверок, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
"Приносим соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Какими бы ни были причины, произошедшее стало трагедией для нас всех", - сообщили в компании.
В компании также призвали "не делать поспешные выводы и дождаться результатов официальных проверок".
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Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
1 из 9

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

Сотрудники МЧС в защитном снаряжении на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
2 из 9

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

Окна больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где в результате пожара погибли 5 человек
3 из 9

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Пять человек спасти не удалось.

Машины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
4 из 9

Пять человек спасти не удалось.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
5 из 9

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
6 из 9

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

Сотрудник МЧС в защитном снаряжении на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
7 из 9

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
8 из 9

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
© AFP 2020 / Olga Maltseva

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

Сотрудник МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
9 из 9

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
1 из 9

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
2 из 9

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
3 из 9

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Пять человек спасти не удалось.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
5 из 9

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
6 из 9

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
7 из 9

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
8 из 9

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
9 из 9

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
220420
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