Ростех: нареканий к аппаратам ИВЛ в клиниках Москвы и Петербурга не было

"Отметим, что поставленное оборудование ранее прошло необходимые виды тестирования, в том числе под высокой нагрузкой. Результаты этих испытаний подтверждены документально. Аппараты ИВЛ под маркой "Авента" поставляются в лечебные учреждения с 2012 года, нареканий к их безопасности не было", - заявили в пресс-службе.