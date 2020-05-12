Главврач больницы в Петербурге рассказал о действиях медиков при пожаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Главный врач больницы Святого Георгия в Главный врач больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге Валерий Стрижелецкий рассказал о действиях медиков во время пожара.

"В больнице на смене находились 65 человек, восемь сотрудников отделения реанимации приняли незамедлительные меры для устранения последствий. Потребовалась эвакуация 15 пациентов из отделения реанимации и 135 пациентов, у которых было среднетяжелое и легкое течение заболевания, на другую территорию. Нам удалось с помощью МЧС и сотрудников отделения ликвидировать пожар площадью 15 квадратных метров", — рассказал он журналистам.

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Главврач отметил, что сотрудники больницы во время пожара не пострадали. "К сожалению, есть погибшие пациенты. <…> Это действительно черный день в истории нашего стационара", — сказал Стрижелецкий.

Заведующий отделением общей реанимации Владимир Сулима, в свою очередь, рассказал, что возгорание обнаружили мгновенно, так как в реанимации сотрудники постоянно находятся возле больных.

"Незамедлительно началась эвакуация больных", — добавил он.

Пожар в больнице Святого Георгия, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, произошел сегодня утром, пять человек погибли, 150 эвакуированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.