В Петербурге больница, где был пожар, закупила 237 аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар, 24 апреля заключила контракт на поставку 237 аппаратов ИВЛ "Авента-М" производства Уральского приборостроительного завода, цена контракта составила 441,3 миллиона рулей, следует из данных портала госзакупок.
Во вторник в больнице Святого Георгия в Петербурге, где лечат больных с коронавирусной инфекцией, произошел пожар – предположительно, из-за загорания аппарата ИВЛ. Погибли пять пациентов. Завотделением общей реанимации больницы Владимир Сулима сообщил, что аппараты ИВЛ "Авента-М" были получены 1 мая.
"Контракт заключен на основании… перепрофилизации 579 коек СПб ГБУЗ "Святого Георгия" в инфекционные койки, в целях оказания специализированной медицинской помощи больным с гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями", - говорится в документации.
"Заказчиком принято решение об усилении противоэпидемических, лечебных мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), острых респираторных инфекций, внебольничных пневмоний. Закупку аппаратов… необходимо провести в сжатые сроки", - объясняет заказчик необходимость проведения закупки у единственного поставщика.
Согласно контракту от 24 апреля, поставщик в лице концерна "Радиоэлектронные технологии" обязан передать в медучреждение 237 аппаратов ИВЛ "Авента-М" производства Уральского приборостроительного завода. Год выпуска оборудования – 2020 год. Поставка должна быть осуществлена не позднее 150 календарных дней с момента поступления 90% цены контракта на расчетный счет поставщика. По данным портала госзакупок, контракт в настоящий момент находится на исполнении.
Пожары в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных коронавирусом, произошли 9 и 12 мая соответственно. В первом случае погибла одна пациентка. После этого Росздравнадзор решил проверить "качество и безопасность" аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах.