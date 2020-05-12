В Петербурге больница, где был пожар, закупила 237 аппаратов ИВЛ

"Контракт заключен на основании… перепрофилизации 579 коек СПб ГБУЗ "Святого Георгия" в инфекционные койки, в целях оказания специализированной медицинской помощи больным с гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями", - говорится в документации.

"Заказчиком принято решение об усилении противоэпидемических, лечебных мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), острых респираторных инфекций, внебольничных пневмоний. Закупку аппаратов… необходимо провести в сжатые сроки", - объясняет заказчик необходимость проведения закупки у единственного поставщика.

Согласно контракту от 24 апреля, поставщик в лице концерна "Радиоэлектронные технологии" обязан передать в медучреждение 237 аппаратов ИВЛ "Авента-М" производства Уральского приборостроительного завода. Год выпуска оборудования – 2020 год. Поставка должна быть осуществлена не позднее 150 календарных дней с момента поступления 90% цены контракта на расчетный счет поставщика. По данным портала госзакупок, контракт в настоящий момент находится на исполнении.