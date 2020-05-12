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2020-05-12T15:54
https://ria.ru/20200512/1571319296.html
В больнице Святого Георгия рассказали об используемых аппаратах ИВЛ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571330002_0:208:3072:1936_1036x0_80_0_0_06dd295ead4433bbfe493f980336f09b.jpg
РИА Новости

В больнице Святого Георгия рассказали об используемых аппаратах ИВЛ

13:25 12.05.2020 (обновлено: 15:54 12.05.2020)
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкМашина противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Машина противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Аппараты ИВЛ в больнице Петербурга, где был пожар, были получены 1 мая, претензий к ним не было, сообщил журналистам завотделением общей реанимации больницы Святого Георгия Владимир Сулима.
Ранее сообщалось, что в больнице Святого Георгия в Петербурге произошел пожар. Погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. Отмечалось, что в больнице Святого Георгия лечат больных коронавирусной инфекцией. ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу по факту пожара возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"До вчерашнего дня претензий к ним не было, расследование проводится… Они получены нами 1 мая", - сказал он, отметив, что в палате был аппарат ИВЛ "Авента-М".
"В настоящее время эти аппараты не используются в работе. Используется то оборудование, которое имеется в нашем арсенале… До итогов расследования мы не будем эти аппараты эксплуатировать", - добавил он.
По его словам, как минимум трое из пяти погибших были подключены к аппаратам ИВЛ.
Согласно сайту УПЗ, аппарат ИВЛ "Авента-М" является продукцией этого завода.
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В Госдуме назвали нонсенсом возможность возгорания аппарата ИВЛ
Согласно данным портала Госзакупок, больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге 24 апреля заключила контракт на поставку 237 аппаратов ИВЛ "Авента-М" производства УПЗ. В свою очередь в пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), куда входит УПЗ, подтвердили, что аппараты ИВЛ этого завода поставлялись в Петербург, но какие именно загорелись - данных нет.
Ранее произошел пожар в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, тогда погибла одна пациентка. После этих пожаров Росздравнадзор решил проверить качество и безопасность аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах. По крайней мере по ЧП в Петербурге в МЧС говорили, что огонь мог вспыхнуть именно в аппарате искусственной вентиляции легких.
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Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
1 из 9

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

Сотрудники МЧС в защитном снаряжении на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
2 из 9

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

Окна больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где в результате пожара погибли 5 человек
3 из 9

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Пять человек спасти не удалось.

Машины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
4 из 9

Пять человек спасти не удалось.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
5 из 9

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
6 из 9

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

Сотрудник МЧС в защитном снаряжении на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
7 из 9

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
8 из 9

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
© AFP 2020 / Olga Maltseva

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

Сотрудник МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
9 из 9

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
1 из 9

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
2 из 9

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
3 из 9

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Пять человек спасти не удалось.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
5 из 9

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
6 из 9

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
7 из 9

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
8 из 9

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
9 из 9

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
130320
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