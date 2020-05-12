В больнице Святого Георгия рассказали об используемых аппаратах ИВЛ

Машина противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Аппараты ИВЛ в больнице Петербурга, где был пожар, были получены 1 мая, претензий к ним не было, сообщил журналистам завотделением общей реанимации больницы Святого Георгия Владимир Сулима.

Ранее сообщалось, что в больнице Святого Георгия в Петербурге произошел пожар. Погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. Отмечалось, что в больнице Святого Георгия лечат больных коронавирусной инфекцией. ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу по факту пожара возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

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"До вчерашнего дня претензий к ним не было, расследование проводится… Они получены нами 1 мая", - сказал он, отметив, что в палате был аппарат ИВЛ "Авента-М".

"В настоящее время эти аппараты не используются в работе. Используется то оборудование, которое имеется в нашем арсенале… До итогов расследования мы не будем эти аппараты эксплуатировать", - добавил он.

По его словам, как минимум трое из пяти погибших были подключены к аппаратам ИВЛ.

Согласно сайту УПЗ, аппарат ИВЛ "Авента-М" является продукцией этого завода.

Согласно данным портала Госзакупок, больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге 24 апреля заключила контракт на поставку 237 аппаратов ИВЛ "Авента-М" производства УПЗ. В свою очередь в пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" ( КРЭТ ), куда входит УПЗ, подтвердили, что аппараты ИВЛ этого завода поставлялись в Петербург, но какие именно загорелись - данных нет.

Ранее произошел пожар в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве , тогда погибла одна пациентка. После этих пожаров Росздравнадзор решил проверить качество и безопасность аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах. По крайней мере по ЧП в Петербурге в МЧС говорили, что огонь мог вспыхнуть именно в аппарате искусственной вентиляции легких.