В КРЭТ не знают, какие именно аппараты ИВЛ загорелись в Петербурге

"Мы подтверждаем, что аппараты ИВЛ производства АО "Уральский приборостроительный завод" в рамках контракта поставлялись в Петербург. Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания мы не располагаем. Официальные причины произошедшего вправе озвучивать только следственные органы", - сказали в пресс-службе.