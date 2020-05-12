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2020-05-12T12:32
https://ria.ru/20200512/1571312892.html
Власти Петербурга помогут родственникам погибших при пожаре в больнице
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РИА Новости

Власти Петербурга помогут родственникам погибших при пожаре в больнице

11:52 12.05.2020 (обновлено: 12:32 12.05.2020)
3858
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге будет оказана необходимая помощь, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Во вторник в больнице Святого Георгия в Петербурге, где лечат больных с коронавирусной инфекцией, произошел пожар – предположительно, из-за загорания аппарата ИВЛ. Погибли пять пациентов, 150 человек были эвакуированы. В больницу приехал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
1 из 9

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

Сотрудники МЧС в защитном снаряжении на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
2 из 9

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

Окна больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где в результате пожара погибли 5 человек
3 из 9

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Пять человек спасти не удалось.

Машины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
4 из 9

Пять человек спасти не удалось.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
5 из 9

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
6 из 9

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

Сотрудник МЧС в защитном снаряжении на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
7 из 9

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
8 из 9

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
© AFP 2020 / Olga Maltseva

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

Сотрудник МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
9 из 9

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
1 из 9

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
2 из 9

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
3 из 9

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Пять человек спасти не удалось.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
5 из 9

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
6 из 9

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
7 из 9

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
8 из 9

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
9 из 9

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
"Губернатор заявил, что родственникам погибших при пожаре будет оказана помощь, в том числе материальная", - отмечается в сообщении.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Вчера, 10:59
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110240
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