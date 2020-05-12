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Культура
2020-05-12T14:56
https://ria.ru/20200512/1571311401.html
Стал известен бюджет сиквелов "Аватара"
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РИА Новости

Стал известен бюджет сиквелов "Аватара"

14:56 12.05.2020
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© 20th Century Fox Film Corporation, 2009Кадр из фильма "Аватар"
Кадр из фильма Аватар
© 20th Century Fox Film Corporation, 2009
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. СМИ узнали, что общий бюджет фильмов, которые станут продолжением научно-фантастического блокбастера "Аватар" Джеймса Кэмерона, составляет один миллиард долларов, сообщает Independent.
Ранее режиссер заявил, что планирует выпустить еще несколько картин о планете Пандоре и ее жителях. Вторая часть должна выйти в декабре 2021 года, а третья — в 2023 году. Если сиквелы станут успешными, то четвертая и пятая части появятся в кинотеатрах в 2024 и 2027 году.
После того, как власти Новой Зеландии разрешили возобновить кинопроизводство в стране (работа над многими проектами прекратилась еще в марте из-за глобальной пандемии коронавируса), съемки "Аватара" должны продолжиться в ближайшее время.
По информации DailyMail, Джеймс Кэмерон пока не знает точно, когда прилетит в Новую Зеландию, но надеется, что даты выпуска фильмов не сдвинутся из-за этого перерыва.
Сейчас режиссер вместе с художниками, которые работают дома, занимается компьютерной графикой, находясь в Калифорнии.
Фильм Аватар
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КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыДжеймс КэмеронНовая ЗеландияКалифорния
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