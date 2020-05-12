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2020-05-12T10:53
https://ria.ru/20200512/1571308290.html
Крупные пожары в больницах в России в 2012-2020 годах
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РИА Новости

Крупные пожары в больницах в России в 2012-2020 годах

10:53 12.05.2020
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© Фото : МЧС РоссииПожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
© Фото : МЧС России
12 мая 2020 года в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар. Эвакуированы 150 человек, погибли пять человек. Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования.
9 мая 2020 года в лечебном корпусе 50-й больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве, где проходят лечение в том числе больные коронавирусом, начался пожар. Из горящего здания эвакуировали 295 человек. Пожар унес жизнь одного человека.
23 декабря 2018 года в клинической больнице № 2 Новосибирска в одной из палат произошел пожар. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Во время пожара спасатели эвакуировали 52 человека, из которых 12 лежачих больных. В результате происшествия погиб один человек.
13 февраля 2016 года в Иркутске на территории центральной больницы №1 исправительной колонии №6 возник пожар. Возгорание произошло в бытовом помещении. В результате ЧП погибли две женщины.
11 октября 2015 года в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) возник пожар в одной из палат окружной инфекционной больницы. В результате пожара один пациент погиб.
14 июня 2015 года в Хабаровском крае в одной из палат хирургического отделения Советско-Гаванской районной больницы произошел пожар, в результате которого скончался 40-летний пациент. Ранее на мужчину был совершен наезд на пешеходном переходе, где он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. В реанимации мужчина находился неделю, а затем был переведен в хирургическое отделение, где впоследствии и произошел пожар.
5 марта 2015 года в больнице Бобровского района Воронежской области произошел пожар. Были эвакуированы 85 человек. Один пациент погиб. По данным следствия, причиной пожара в Бобровской ЦРБ стало неосторожное обращение с огнем.
1 августа 2014 года вспыхнул пожар в палате хирургического отделения районной больницы в Дорогобужском районе Смоленской области. Из больницы эвакуировали около 40 человек. В результате пожара погибли три человека.
20 мая 2013 года произошел пожар на территории новгородской детской областной клинической больницы. Огонь вспыхнул в помещении, где были баллоны с кислородом, взрыва удалось избежать. В связи с тем, что здание находилось на удалении от лечебных корпусов, эвакуация медицинского персонала и пациентов больницы не проводилась. На месте ЧП было обнаружено тело одного погибшего.
В ночь на 26 апреля 2013 года в поселке Раменский Дмитровского района Московской области в психиатрической больнице начался пожар. Площадь возгорания составила 420 квадратных метров, однако первые пожарные расчеты прибыли на место лишь спустя час из-за не работавшей переправы. Погибли 38 человек, троим удалось спастись.
4 января 2013 года начался пожар в отделении кардиологии Покровской больницы Санкт-Петербурга. Пожару был присвоен второй номер сложности. Во время пожара были эвакуированы 51 человек, в том числе – девять из реанимации. Погибли два человека.
24 января 2012 года произошел пожар в больнице города Артема в Приморье. Возгорание до прибытия пожарных ликвидировала санитарка, заметившая огонь. В результате пожара три человека пострадали, один получил серьезные ожоги и погиб.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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