СК возбудил дело после пожара в больнице в Петербурге

Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Эвакуированы 150 человек. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что в результате пожара, по предварительным данным, погибли пять человек.