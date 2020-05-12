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2020-05-12T08:59
https://ria.ru/20200512/1571301738.html
СК возбудил дело после пожара в больнице в Петербурге
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РИА Новости

СК возбудил дело после пожара в больнице в Петербурге

08:58 12.05.2020 (обновлено: 08:59 12.05.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следственный комитет Санкт-Петербурга завел уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия, где погибли пять человек, сообщается на сайте СК по региону.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Эвакуированы 150 человек. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что в результате пожара, по предварительным данным, погибли пять человек.
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Вчера, 08:06
Названа причина пожара в больнице в Петербурге
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" ... Количество погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на место происшествия выехало руководство СК по Санкт-Петербургу.
Видео с территории больницы Св. Георгия в Петербурге. Кадры МЧС.
Вчера, 08:34Распространение нового коронавируса
Опубликовано видео с места пожара в больнице в Петербурге
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Пожар в больнице в Санкт-ПетербургеСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
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