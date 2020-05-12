СК возбудил дело после пожара в больнице в Петербурге

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следственный комитет Санкт-Петербурга завел уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия, где погибли пять человек, сообщается на сайте СК по региону.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Эвакуированы 150 человек. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что в результате пожара, по предварительным данным, погибли пять человек.
Вчера, 08:06Названа причина пожара в больнице в Петербурге
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" ... Количество погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на место происшествия выехало руководство СК по Санкт-Петербургу.